Sentencia judicial obliga al IMSS SLP a recontratar a trabajadora

Por primera vez , se dictó una sentencia que marca un precedente significativo para los derechos humanos de las mujeres trabajadoras y que además en su vida diaria, realizan labores de cuidado.

Así lo señalaron el abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces A.C. y las abogadas Raquel A. Chaqueño y Celia García Valdivieso, quienes dieron seguimiento y asesoría al caso de Mariana Hernández Noriega.

Trabajadora del área de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social delegación San Luis Potosí, que denunció en julio de este año, ser despedida de manera injustificada tras sufrir de discriminación por tener un niño con discapacidad y por ser madre cuidadora.

Atención que le requería ajustes razonables en su puesto de trabajos y que en cambio, los directivos de esta institución de salud decidieron darla de baja de su puesto laboral, pese a que Hernández Noriega ya había realizado una denuncia por la vía penal al ser también víctima acoso laboral y violencia de un administrador del hospital No. 2 del IMSS , desde el año 2019.

Y que hoy gracias a esta sentencia, que fue abordada con perspectiva de género, Hernández Noriega debe ser reinstalada en su puesto de trabajo con los ajustes razonables necesarios, considerando su papel como madre de un menor con discapacidad.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“Un juez reconoce por primera vez en un juicio laboral, los derechos humanos de la trabajadora, se hace un estudio de fondo de los esfuerzos que implica para una madre cuidadora ejercer su trabajo como cualquier persona y además realizar las acciones de cuidado de una persona, en este caso mi hijo que vive con una discapacidad. Es una sentencia que valora los derechos humanos, que cuenta con perspectiva de género y prioriza el bienestar del menor”, comentó Mariana Hernández.

Por su parte De la Garza Marroquín, señaló que se trata de una sentencia de un juez federal, que es un juez de distrito que reconoce estos derechos que obligan a la institución a establecer una jornada de trabajo con las adecuaciones necesarias para ella y las necesidades de su hijo con discapacidad.

“Este es caso particular y esta no solo es una sentencia, por que no solamente tendría un impacto en el caso de Mariana y de sus hijos, sino que tendrá un impacto en la forma en la que los patrones tratan a personas con discapacidad y tratan a personas que cuidan a personas con discapacidad”, señaló el abogado.

Las y los abogados remarcaron que este hecho, es un parteaguas para la sociedad y la comunidad , para analizar el trato que se les otorga a las personas con discapacidad.

“Jueza de distrito reconoce que sí tiene que analizarse esta condición específica ,respecto a que Mariana cuida a un niño con discapacidad y respecto a estas condiciones de cuidado”.