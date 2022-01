SEMARNAT contra intereses inmobiliarios en Sierra San Miguelito

El decreto de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito no representa ninguna violación a los Derechos Humanos de los comuneros; hasta hoy la SEMARNAT no conoce de un supuesto amparo en contra de la citada disposición; hay intereses de grupos inmobiliarios que no ven bien esta determinación; el tema es garantizar el adecuado uso y manejo de la tierra, no la posesión de la misma.

Así lo manifestó aquí la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, quien fue enfática al aclarar que “cuando hay un cambio de uso de suelo el trámite es con las autoridades municipales, pero cuando se trata de grandes proyectos, donde se utilicen recursos naturales como el agua, se requiere de un Manifiesto de impacto Ambiental”, el cual revisa la dependencia a su cargo.

La funcionaria federal estuvo de visita en San Luis Potosí, donde sostuvo una reunión con el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona; así como con los presidentes municipales de San Luis Potosí, Mexquitic y Villa de Arriaga.

Afirmó que “no hay ninguna violación a los Derechos Humanos de los comuneros, porque lo que argumentan es la cuestión de la posesión, cuando en una Área Natural Protegida lo que se cuida es que el manejo y el uso”.

De igual manera reprochó que haya permeado una mala información “siempre hay quienes administran el conflicto, esto nos ha pasado a lo largo y ancho del país, y quienes seguramente están haciendo una presión muy fuerte son los grupos de interés”.

Revisen ustedes, pidió, quiénes son los grupos de interés, “seguramente hay grupos inmobiliarios que no estén viendo bien que se decrete una Área Natural Protegida, lo que nosotros queremos para la gente es que viva dignamente, que no tenga -por necesidad- que vender la posesión de su espacio de vida, de su tierra, que tal vez ahora la ven como un bien económico, pero eso se desgasta y se gasta”.

Aseguró conocer el tema de la supuesta suspensión o amparo, “me gustaría comentar cuál es el estado procesal, decirles que hasta el momento que no se ha otorgado a la representación de la SEMARNAT nada sobre la suspensión de plano, conseguida en término de 24 horas para su desahogo, nosotros lo supimos igual que todos, a través de los medios de comunicación”.

Me gustaría dejar muy claro, enfatizó, que cuando se hace un cambio de uso de suelo, este se lleva directamente a través de las autoridades municipales, “pero cuando entran grandes propuestas o proyectos, que tienen que ver con fraccionamientos o edificios, y donde se utilicen recursos como es el agua, entonces entra un permiso que se llama Manifiesto de Impacto Ambiental, el cual tiene que ser revisado directamente por la Secretaría de Medio Ambiente, estaremos muy al pendiente que no se dé ninguna vía a favor, en sentido positivo, para una cuestión inmobiliaria”, sentenció.