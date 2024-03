Selva Tenek, pide cuidar patrimonio natural de la Huasteca Potosina

Ena Buenfil Zamudio, presidenta de la asociación civil Selva Tenek, ha emitido un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales de Ciudad Valles para tomar medidas que protejan el patrimonio natural en la Huasteca Potosina.

Una de las solicitudes clave de la organización es que la Junta Estatal de Caminos instale reductores de velocidad frente a la Unidad Municipal Administrativa de Ciudad Valles. Esta petición surge debido a la alta velocidad de los vehículos en la zona, lo cual representa un peligro para la fauna en peligro de extinción liberada en la región.

“Queremos reunirnos con la Junta Estatal de Caminos, que instale reductores de velocidad en inmediaciones del Paraje Micos, frente a la UMA, dado que en el lugar se libera fauna en peligro de extinción y los vehículos pasan muy rápido”.

Además, se ha señalado la urgencia de atender la reciente catástrofe en el sitio de las ramplas en las Ciénega de Tamasopo. Más de 1200 hectáreas de Tule se dañaron debido a una quema descontrolada de basura.

Ya que este ecosistema, el de la Ciénega de Tamasopo, es crucial para la llegada de aves migratorias y actualmente carece de protección.

“En la Ciénega se quemó todo el tule a raíz de una quema descontrolada de basura, ya que no hay vigilancia, no hay medidas, no hay nada. Se perdió sus tules o nanúfares y, aunque la flora renace, la fauna podría haberse perdido de manera parcial y de manera permanente. Lo cual es lamentable”.

Buenfil Zamudio también expuso que las instituciones ambientales cuentan con presupuesto insuficiente, a pesar de su importancia. Además, han enfrentado recortes presupuestarios y falta de personal. Por ello, la presidenta insta a la acción y al cambio de mentalidad para proteger el patrimonio natural de la Huasteca Potosina.

“La comunidad y las autoridades deben unirse para preservar este valioso ecosistema y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras”