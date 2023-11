SEER busca reparar la baja incidencia de lectura de los potosinos

El Módulo sobre Lectura 2023, MOLEC, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, reportó que menos personas dedican tiempo a la lectura. No en vano, el Sistema Educativo Estatal Regular, (SEER), realizó las jornadas de trabajo académico para el fomento a la lectura en escuelas de diferentes niveles educativos, como parte de las acciones para conmemorar el Día Nacional del Libro, que se celebra este próximo 12 de noviembre.

Este año, 68.5 por ciento de la población de 18 años y más se considera lectora, el porcentaje más bajo de los últimos siete años, La disminución de personas lectoras es gradual con la edad. Para los grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años, ocho de cada 10 personas leen. En el grupo de 65 años y más, seis de cada 10 personas son lectoras.

Cortesía | SEER

Para los grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años, la lectura de las páginas de Internet, foros o blogs alcanzó 63.0 y 52.5 por ciento, respectivamente, mientras que la lectura de libros fue menor, con 54.2 y 46.8 por ciento, respectivamente.

La población no lectora presenta una mayor carencia de estímulos para la lectura durante la infancia en un 83.0 por ciento, declaró que sus padres o tutores no la llevaban a bibliotecas o librerías, 79.7 por ciento, dijo que sus padres o tutores no le leían y 68.3 por ciento no veía a sus padres o tutores leer.

Estos datos resultan alarmantes en esta época en que prácticamente se puede leer en lo que sea, según el MOLEC 2023, los libros fueron el principal material de lectura, con un 40.8 por ciento de lectores de 18 años y más, seguido de la lectura de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7 por ciento.

Cortesía | SEER

El director del SEER, Crisógono Sánchez Lara, dijo que, con apoyo de las madres y padres de familia, así como docentes, las y los alumnos intercambiaron momentos de lectura, actividades que fortalecerán su conocimiento, para despegar hacia un mejor aprendizaje y que desarrollen habilidades cognitivas esenciales, como la memoria, la concentración y el pensamiento crítico.

Afirmó que, se fomenta la lectura desde edad temprana a través de las diferentes actividades que se llevan a cabo de manera lúdica y recreativa en las escuelas del SEER.

Las jornadas de trabajo académico se desarrollaron en los planteles: Centro de Desarrollo Infantil del Estado número 5 (Cedie); jardín de niños “Anastasia Limón Jara”; primaria, "Sembradores de la Amistad"; secundaria, "Instituto Humboldt"; preparatorias, "Amador Turrubiartes Ferretiz" y Ponciano Arriaga; Escuela de Artes y Oficios los Infante, y en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene).