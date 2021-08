Secundaria "21 de Marzo de 1806", lista para recibir a cientos de estudiantes

La afamada Escuela Secundaria General "21 de Marzo de 1806", ubicada en la calle de Lázaro Cárdenas en la colonia Genovevo Rivas Guillén del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ya se reporta lista para recibir a cientos de estudiantes que año con año, buscan uno de los codiciados lugares de esta institución. Aunque tenía problemas de conectividad, están haciendo esfuerzos para que pueda haber internet para todo el alumnado que regresará este lunes 30 de agosto.

El director general de esta secundaria, el profesor Irineo Vázquez, uno de los más reconocidos docentes de la región huasteca, hoy es el encargado de la dinámica general de esta institución que alberga a más de 500 estudiantes en cada ciclo escolar. Afirma que ha tenido que sortear muchos obstáculos dentro de esta crisis sanitaria, sin embargo con la ayuda de padres de familia, administrativos y maestros están haciendo lo posible para que este lunes los alumnos tomen sus clases conforme lo marca la Secretaría de Educación Pública, SEP.

Ha transcurrido más de año y medio en que no pisaban las aulas, algunos padres de familia se daban sus vueltas para informarse sobre el regreso a clases presenciales después de ésta contingencia sanitaria, al día de hoy no se han inscrito la totalidad de los alumnos esperados, y todavía no se cuenta con un recuento exacto de los que habrán de presentarse este próximo lunes. Lo que sí sabe, es que la comunidad docente ya vacunada está lista para tomar responsabilidad de la educación de cientos de jóvenes.

A esta escuela no le hace falta el servicio de agua, afortunadamente no han pasado las de Caín como muchas otras instituciones educativas, han estado haciendo toda clase de reparaciones, sobre todo relacionadas con los servicios básicos, como es el caso de los baños. Pero uno de los retos qué quieren cubrir tanto él como padres de familia es poder ofrecer el servicio de internet gratuito a la totalidad de los estudiantes, porque está consciente de que es una de las herramientas indispensables de ésta nueva normalidad educativa.

Como todos los centros escolares conocen que existe una guía que tendrán que seguir al pie de la letra para poder evitar los contagios de Coronavirus, en su caso insistió que el primer gran filtro es en casa, luego la escuela dónde han estado preparándose en la medida de lo posible para sacar adelante a estás nuevas generaciones de alumnos.

Esta institución educativa es una de las más reconocidas en el Estado, debido a su excelencia educativa, ha destacado en las materias de español, química, artes y hasta por su Escolta, arrebatándole premios muy importantes a su principal competencia la escuela Secundaria General Graciano Sánchez.

