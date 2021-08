Bajo protesta, maestros de Antorcha Magisterial regresan a las aulas

Maestros integrantes del movimiento de Antorcha Magisterial se oponen al regreso a clases presenciales debido a que no existen las condiciones para ello, sin embargo hoy anunciaron que retomarán las actividades escolares bajo protesta.

Luis Antonio Rodríguez Rodríguez, Judith Alonso Cortés y Óscar García Miranda, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, FNERRR, se posicionaron con respecto al retorno a las aulas y pidieron el reforzamiento de la dosis Cansino para los docentes, además de la vacuna para los jóvenes estudiantes.

"Compartimos la preocupación y la urgencia de que la niñez y juventud retornen a las aulas para no seguir ahondando los daños que ya les está causando el cierre de las escuelas y universidades, pero considerando que en México, las autoridades gubernamentales llamaron a la población a salir sin miedo, a disfrutar del sol y el aire, se negaron a efectuar pruebas masivas a la población, prohibieron a los hospitales públicos recibir enfermos no grabes, ocultaron las cifras reales de contagios y muertos, es decir procurar la inmunidad de rebaño que es en realidad el simple hecho de esperar a que la naturaleza de cada quien haga lo suyo y resignarse a que sobrevivan los más fuertes y vigorosos".

Tras reconocer que nos encontramos en la tercera ola de Covid-19 y frente a la cepa Delta más agresiva que las anteriores, ahora está afectando principalmente a los jóvenes y niños y en medio de esta crisis el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública, SEP, en una actitud irresponsable y sin un plan consensuado con padres de familia y maestros están obligando al regreso de clases presenciales para el día 30 de agosto.

"Los maestros de Antorcha Magisterial no nos oponemos a reclamar las clases, pero no en las actuales circunstancias que son extremadamente riesgosas, por lo que exigimos insumos suficientes para sanitizar las escuelas, equipamiento y mantenimiento para las instituciones que no cuentan con los servicios básicos, también pedimos la aplicación del refuerzo de la vacuna Cansino para los docentes y que el Gobierno Federal implemente un plan de vacunación para estudiantes".

Los quejosos refirieron que exigen la vacuna antes de regresar a las clases presenciales e hicieron un llamado más a las autoridades a que reflexionen sus medidas que a su consideración lo único que hará es generar más muertes a causa de esta enfermedad.