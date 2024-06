CEEAV SLP ofrece acompañamiento a familia de Evelyn, víctima de feminicidio en Pozos

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) mantiene abierta la posibilidad de que los deudos de Evelyn, Estefanía y Michelle, accedan a los servicios de la dependencia, indicó Miguel Ángel García Amaro, presidente de la Comisión.

El pasado 22 de mayo se reportó el fallecimiento de Evelyn y sus dos pequeñas hijas, Ximena y Paulina, de 4 años y 11 meses de edad respectivamente, al incendiarse su vivienda ubicada en Villa de Pozos; de acuerdo a las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, el siniestro fue provocado por gas, por lo que se investiga como feminicidio y se imputó a la ex pareja de Evelyn como presunto responsable.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Al respecto, García Amaro señaló que la CEEAV ha estado al pendiente del caso, inclusive tuvo conocimiento de la detención del presunto responsable, sin embargo aclaró que las víctimas indirectas, en este caso la madre de Evelyn, cuenta con representación legal particular.

Explicó que “cuando hay un hecho victimizante como éste y cualquier otro, estamos en coordinación con la Fiscalía, pero si las víctimas directas llegan con acompañamiento particular, le damos su espacio”.

Destacó que el hecho de que cuentan con representación legal particular, no quiere decir que no tengan oportunidad de acceder a los otros acompañamientos que otorga la institución, “independientemente que cuenten con representación particular, nosotros brindamos acompañamiento psicológico, de trabajo social y de acceso al fondo (de atención a víctimas del delito)”.

En ese sentido, García Amaro señaló que se puso a consideración del representante legal, el acceso al acompañamiento de la CEEAV, “hasta ahorita no se han acercado, pero sabemos que esto es relativamente reciente y que el hecho fue muy doloroso para las víctimas indirectas; generalmente cuando traen representación particular, al cabo de ciertos días llegan a la Comisión”.