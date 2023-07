Se trabaja para que el turismo beneficie a las comunidades que permanecen en pobreza

Los usos y costumbres, así como las tradiciones de nuestros pueblos en San Luis Potosí, se convertirán en productos turísticos para beneficiar a las comunidades que hoy permanecen en pobreza, el turismo también puede ser generador de empleo.

Así lo consideró el titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena Morales, quien advirtió que la entidad trabaja para que no solamente el turismo beneficie a empresas y guías turísticos, “sino también a las comunidades y al propio turista”.

Adelantó que “por ese rumbo” se va a ampliar el concepto de turismo en San Luis Potosí “con este tema de la cultura, mismo que va de la mano también con la reforma a la Ley de Turismo que ahorita se está reformando”.

Aseguró que la dependencia a su cargo está inmersa en el tema con el Congreso del Estado, donde, por ejemplo, el Artículo Cuarto de la Ley, donde están los tipos de turista, se ve el turismo no legal que hay en San Luis Potosí, y nos falta muchísimo”.

Es una ley que esta desde el 2004 y que no se había visto “me atrevo a decir que no lo habían leído” hoy, con solo poner turismo cultural, turismo de negocios, muchos que no están en la Ley los vamos a introducir para la generación de empleo en la economía.

En el tema de los Pueblos Mágicos, el funcionario estatal adelantó que en la Secretaría de Turismo federal, durante todo el mes de noviembre, “vamos a tener una exposición de seis pueblos mágicos y del barrio mágico de Tlaxcala, los siete van a estar ahí, en una exposición en el corazón económico de la Ciudad de México, en Polanco”.

Finalmente, Machinena Morales añadió que se va a invitar a la comunidad judía que vive en Ciudad de México “para que conozcan los pueblos mágicos y su oferta; para de esa forma, si hay algún interés en algún tipo de negocio o inversión, esta llegue; ellos manejan restaurantes, artesanías, y también en ese sentido apoyarles; esperamos que el gobernador inaugure esta exposición, que durante todo el mes en noviembre estará ahí”.