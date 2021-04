Se tienen que descentralizar los servicios del estado para ayudar a los niños: Tecmol

José Luis Romero Calzada alias el “Tecmol” está en Ciudad Valles escuchando las necesidades de los huastecos y ayudando para solucionar sus problemas.

Este jueves tuvo una reunión con madres de familia del Centro Multidisciplinario Mozart que es una escuela especial para niños autistas en la colonia Tampico, en donde escuchó las necesidades que tiene la escuela y los niños.

Una de las problemáticas que viven los vallenses, es que hay pocos espacios para niños autistas, solo hay dos escuelas en el municipio: “Mundo Azul” y “Mozart”

Las madres de familia expresaron que: “Mozart es un grupo de mamas que nos juntamos para que nuestros hijos con autismo tuvieran una educación que se adapte a sus problemas, y aquí en Ciudad Valles no encontramos ningún centro que nos pudiera ayudar para sacar adelante a nuestros hijos y poderlos adaptar para que tengan una vida normal, Mozart trabaja con un método que lo traemos de San Luis Potosí, es un método que trabaja con todas las características que tiene los niños”.

“Es un centro que hicimos las madres de familia, porque no tenemos apoyo de nadie, con nuestros propios recursos estamos pagando la renta de la casa, el sueldo y capacitación de las maestras, la adaptación de la casa, también de nuestros recursos”, aseguraron las madres de familia.

Las madres de familia pidieron a “Tecmol”, les ayudara a resolver las problemáticas que están pasando.

“Tecmol” al escuchar las problemáticas y requerimientos de las madres de familia, dijo: “En Ciudad Valles hay otra escuela que se llama “Mundo Azul” que también me gustaría ayudar, pero ustedes saben que yo apoyo el emprendimiento, si no veo un esfuerzo no doy nada, porque el esfuerzo es parte de lo que va a marcar la diferencia”.

“Yo soy una persona incluyente, y quiero ayudar de forma general, porque todos los niños necesitan una ayuda de alguien que vaya de la mano de ellos, necesitamos descentralizar todas las dependencias de San Luis Potosí, ustedes ya no deben pagar más, porque el Gobierno tiene el derecho de darnos a todos como mexicanos”, recalcó.

“San Luis necesita un centro integral, para llegar a más personas, porque en todo el Estado, hay casos donde las personas, tienen que trasladarse a la capital potosina, porque solo ahí están las especialidades, hay familias que, al no contar con el recurso, sus hijos no reciben la educación adecuada”.

“Hoy necesitamos descentralizar a la Huasteca potosina, necesitamos trabajar de la mano del proyecto y las necesidades, porque para nosotros los niños son la base y quiero que me permitan a ayudar con base al emprendimiento que se haga sustentable y nos permitamos ayudar a “Mundo Azul” en la misma dinámica”, apuntó.

La gente se unió a esta gran causa y seguidores de “Tecmol”, pusieron a disposición dos caballos para las terapias de los pequeños, otro vallenses se ofreció a dar su producto para venta a favor de los niños, haciendo una cadena de ayuda.