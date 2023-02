Se podrá detectar el Alzheimer y Parkinson por medio de la piel

Con la intención de frenar el proceso degenerativo del Alzheimer y Parkinson, la catedrática investigadora de la UASLP, María Esther Jiménez Cataño, doctora en neurociencias y actualmente Secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina, colaboró en el Laboratorio de Bioquímica donde estudió e investigó diferentes aspectos, centrando su interés en estas dos enfermedades neurodegenerativas con más prevalencia en el mundo.

Para la científica de la UASLP, encontrar la forma de detectar y curar el Alzheimer y Parkinson no resulta sencillo, sobre todo porque existen otras enfermedades neurodegenerativas con las que se pueden confundir, entonces al no hacer un diagnóstico adecuado no se ofrece el mejor tratamiento disponible, además que ambas son incurables.

Con relación al Parkinson, la doctora María Esther Jiménez, manifestó que han estudiado la forma de llegar al diagnóstico a través del análisis de biopsias de piel, pensando que esta enfermedad, si bien se expresa finalmente en el cerebro tiene lugar en todo el organismo.

“Varios de nuestros trabajos se han enfocado en tomar una biopsia de piel e identificar si el paciente tiene o no la enfermedad, en colaboración con otras instituciones hemos mejorado en esa forma de diagnóstico”.

Dijo que otro de los proyectos en curso, es la línea de investigación para saber qué hay en común entre el melanoma y la enfermedad de Parkinson, “tenemos una línea de investigación para saber que hay en común a nivel de la piel en ambas enfermedades que pudiera ayudar en su tratamiento y curación”.

Sobre la enfermedad de Alzheimer, señaló que se han enfocado a advertir cuáles son los cambios en las neuronas antes de que se manifieste; se tiene colaboración con una Universidad y Fundación de España que permite obtener cortes provenientes de autopsias de cerebro humano, difícil de conseguir en México. Al respecto, se han publicado varios artículos donde se proponen nuevos enfoques de la enfermedad y cómo se puede tratar.

“Tenemos más de una docena de artículos publicados en ambos padecimientos. En cuanto la biopsia de piel, la forma más validada no la hacemos en México, nuestros estudios fueron precursores de una técnica que ya están haciendo en el Centro Internacional de Embriones en Cleveland, Estados Unidos, del cual somos coautores, y es posible mediante ciertos estudios determinar con bastante confiabilidad si una persona tiene Parkinson tomando una biopsia de piel”.

Del Alzheimer han propuesto una teoría de la que llevan varias publicaciones, lecturas y citas donde se propone la etiología, algo totalmente diferente de lo que se ha dicho todo este tiempo y tratado de hacer para curarla a través de una serie de medicamentos costosos que no han ido a la raíz del problema.

“Hemos propuesto que la enfermedad de Alzheimer y el cáncer son una patología similar y podrían tratarse de manera parecida”.

Finalmente, la Dra. María Esther Jiménez Cataño, afirmó que estas investigaciones son importantes para la formación de recursos humanos; además de las diversas tesis de doctorado que se han dirigido y han constituido los trabajos publicados, en colaboración con el doctor Ildefonso Rodríguez Leyva, del servicio de Neurología del Hospital Central y catedrático de la Facultad de Medicina, otros colegas del plantel, de España y de Estados Unidos debido a la complejidad del estudio.