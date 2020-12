Se han perdido más de mil 500 empleos del sector transporte: Amotac

En los dos años que lleva de gobierno el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se han perdido más de mil 500 empleos formales en el sector transporte de San Luis Potosí, pues los pequeños empresarios y hombre camión de este gremio han padecido importantes pérdidas de dinero, ante el nulo interés de parte de la autoridad federal hacia sus necesidades, sobre todo en la parte de seguridad en las carreteras y reactivación económica.

Lamentó lo anterior el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, quien consideró que si muy apenas han logrado sobrevivir estos 24 meses que han sido ignorados por el gobierno, difícilmente podrán soportar lo que resta del sexenio sino se genera un cambio en su política, sobre todo porque con la pandemia por el Covid-19 se recrudeció la crisis económica de los transportistas.

En ese sentido, recordó que los pequeños empresarios del sector turismero han sido los más afectados, porque ya acumulan 10 meses sin tener trabajo, por lo que estos han tenido que regresar sus camiones a las concesionarias, y algunos hasta venderlos para poder hacerle frente a las deudas pendientes que tienen.

“El hombre-camión es pueblo, no nos quieran comparar con las grandes empresas, en San Luis Potosí el 90 por ciento es hombre-camión o pequeño transportista. Consideramos que nos ha fallado este gobierno en estos dos años, por lo que en este 2021 no nos vamos a equivocar (en las elecciones)”, expresó.

Comentó que la crisis ha sido tan fuerte que muchos transportistas no tienen ni para cubrir el seguro de sus unidades, algunos no han podido renovar sus licencias porque no les alcanza, y otros ni siquiera saben cómo cumplirán con el pago de aguinaldos a sus trabajadores, pues insistió que la autoridad federal los ha abandonado, y en vez de apoyarlos les siguen buscando por dónde sacarles más dinero.

“Vemos un gobierno federal insensible y un gobierno estatal que hoy en día no nos toma ni en cuenta, cuando nosotros generamos una importante cantidad de empleos en SLP; nos la hemos jugado y lamentablemente nos vemos ignorado. Hacemos un llamado a un ya basta, hay que tener sentido común de lo que es bueno y lo que es malo, lo que realmente está funcionando en este gobierno federal, y lo que no”, añadió.

