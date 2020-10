Gobierno federal niega gravedad de desempleo: Paco Salazar

El gobierno federal no reconoce ni toma en cuenta la gravedad del desempleo que prevalece en el país y que se agravó con la pandemia de Covid-19, provocando que el tema laboral sea el centro de la problemática social que prevalece, dijo el senador de la República Francisco Javier Salazar Sáenz.

El ex secretario del Trabajo en un tramo de la administración de Vicente Fox, es el suplente del senador Marco Gama Basarte quien solicitó licencia efectiva a partir del 15 de octubre para buscar la candidatura al gobierno del estado por el Partido Acción Nacional. Fue entrevistado en la primera emisión del noticiero El Sol de San Luis en ABC Radio.

Expuso que millones de familias han perdido sus empleos formales pero también los informales, miles de empresas están cerradas y al menos un millón de empleos se han perdido de los cuales apenas 100 mil se han recuperado, de acuerdo a las cifras oficiales que han trascendido.

Salazar Sáenz manifestó que “los empleos no se van a recuperar con una declaración, con un manifiesto y pasarán muchos años antes de que vuelvan esos niveles, más si se estima que cada año 1 millón de jóvenes se integran al mercado laboral y simplemente no tendrán oportunidades”.

El problema laboral es el tema central de la problemática social porque no hay apoyo a la inversión, “los empleos vienen del gobierno con la burocracia o de particulares a quienes no se les apoya, alguien que vende tamales es un empresario, pero no se le apoya y al contrario les ponen obstáculos”.

En cualquier lugar del mundo se le da el respaldo a los empresarios menos aquí, el país necesita reglas claras, no se puede arriesgar el dinero de la inversión si no se respetan los acuerdos, si no hay certidumbre, por eso la situación cada vez se vuelve más complicada.

Ya antes de la pandemia de Covid-19 había un decrecimiento en la economía mexicana que se agravó precisamente con la emergencia sanitaria; Salazar Sáenz añadió que todo radica en la falta de confianza que tienen los inversionistas ante un gobierno que no reconoce la realidad.

