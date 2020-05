Se deben reforzar filtros sanitarios

La diputada Angélica Mendoza Camacho, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del estado, reconoció que la instalación de filtros sanitarios y cierre de vialidades en las principales calles ha sido importante, sin embargo, se requiere reforzarlos, ya que la ciudadanía no ha sido del todo responsable para evitar traslados innecesarios.

“Hay que decirle a la ciudadanía que se cuide, de nada nos va a servir si los tres Poderes del Estado hacemos todo lo posible por evitar el contagio si ellos no se cuidan, si la ciudadanía no se cuida todo lo que nosotros podamos implementar no va a servir de nada, es por eso que si les pedimos que se queden en casa, si les pedimos que no hagan reuniones, no están permitidas las fiestas, si también les pedimos que cumplan con lo que salud les está pidiendo, todo el protocolo si es que van a ir a alguna tienda de autoservicio, o a trabajar”.

Reiteró el llamado a la población a no relajar las medidas de protección para evitar riesgos de contagio por COVID-19, y evitar salir si no es absolutamente necesario, ya que se ha visto que incluso en el centro histórico muchas personas siguen en la calle, en las principales plazas, a pesar de que éstas han sido acordonadas para evitar su acceso.

“Hay mucha gente en la calle, yo sé que mucha gente tiene necesidad, pero a muchos los veo paseando, los veo sentados en las bancas, hasta rompen las cintas que pone el gobierno y se sientan, y por ahora lo que se requiere es evitar los riesgos de contagio”.