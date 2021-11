Se acabaron los privilegios y excesos en la burocracia: RGC

Muchas de las personas que se manifiestan en contra de Gobierno del Estado lo hacen porque perdieron sus privilegios, sin embargo hoy los beneficios son para la gente más necesitada de San Luis Potosí, no para la gente que tiene un trabajo y que gana mucho dinero.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, habló acerca del plantón que hasta hace poco se encontraba en la avenida Carranza, “lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo, se acabaron los plantones en San Luis Potosí, y lo estamos haciendo todo conforme a la Ley, un juez dictó que se levantará el plantón y se levantó”.

El mandatario estatal reiteró que hoy el interés de los potosinos está por encima de cualquier interés particular, “ese grupo de personas que quieren más salario y tienen otras demandas, no entienden que ya no se puede”.

Debemos acabar con la burocracia y con los excesos que existían, “desde que entró el presidente de la República pidió austeridad a los gobiernos, San Luis Potosí nunca lo hizo, privilegió la burocracia por encima de la gente, por eso se buscó un cambio y ahora tenemos que cumplir”.

Explicó que el presupuesto que ya fue enviado viene con todas las reducciones y con mil millones de pesos menos a la nómina burocrática, no solo del Gobierno del Estado, sino también de todos los órganos descentralizados, todos tienen que apretarse el cinturón, indicó.

El nuevo San Luis Potosí tiene que ser más parejo y sin tanta burocracia, “ahora que vayan y se manifiesten en la Cámara de Diputados para que se mueva el presupuesto”.

Reiteró que ese programa de ahorro permitirá obtener mil millones de pesos, “esa cantidad será entregada a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, cuando antes recibía al año apenas 150 millones de pesos, ahora tendrá ese dinero para la ejecución de obras”.

En otro orden de ideas, Gallardo Cardona reveló que el próximo martes sostendrá una reunión de trabajo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encuentro que tendrá como un eje central la transición hacia el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, “ahí tendremos la oportunidad de tener algunos minutos para platicar sobre proyectos de San Luis Potosí”.

Ahí abordará, dijo, algunos de los proyectos dentro del Plan Estatal de Infraestructura, concluyó.