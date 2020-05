San Luis sin agua, la nueva realidad por la sequía

Los problemas no acaban para San Luis Potosí y ahora se viene una problemática aguda con la falta de agua por el sequía, ya que las lluvias en algunas zonas del estado no llegan y en otra son intermitentes de tal manera que no ayudan a los sectores productivos, señaló la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado diputada Vianey Montes Colunga.

Hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que preparen los fondos de contingencia de manera anticipada, pues de acuerdo a los pronósticos de las autoridades, la entidad potosina pasará este año por una sequía bastante prolongada, por lo que será necesario que algunas zonas o municipios en lo particular puedan ser considerados dentro de una declaratoria de emergencia.

Recordó que la propia Comisión Estatal del Agua, hizo un llamado a los presidentes municipales para explicarles que el 15 por ciento de los techos financieros del recurso del Ramo 33 puede ser utilizado para enfrentar los problemas relacionados con la sequía.

Montes Colunga señaló que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), ha venido trabajando de manera coordinada con algunos ayuntamientos para enfrentar el estiaje.

Es necesario que las autoridades estén preparadas para implementar los programas o acciones que estén vinculadas al apoyo del sector agropecuario de las cuatro regiones del estado, que desgraciadamente han perdido parte de su patrimonio ante la falta de lluvias, puntualizó.