Revocación de mandato es un acto de propaganda electoral: IP

A pocos días de la revocación de mandato, que se llevará a cabo en todo el país, líderes de organismos empresariales en San Luis Potosí externaron su descontento sobre este ejercicio, pues consideran que es un acto propagandístico y sin sentido.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, manifestó que la revocación de mandato no tiene ningún sentido, pues la Constitución claramente señala que el presidente de República Mexicana durará en su cargo 6 años, “ni más ni menos”, y esa ley nunca ha cambiado, por lo tanto, la revocación es meramente propaganda electoral promovida por un partido en específico.

Si bien, aclaró que, como organismo empresarial no harán ningún exhorto a no participar de este ejercicio, pues es muy respetable la decisión de cada persona que decida hacerlo, simplemente expresan su postura sobre el respeto que se debe tener a la Constitución, pues, aunque la revocación se convirtió en una ley federal, ésta no fue instituida en la Constitución.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, consideró que, lo que se alcanza a percibir hasta ahora es que la revocación es un acto básicamente de publicidad de un partido en específico, por lo que, la autoridad federal en materia electoral tendría que hacer lo propio y actuar al respecto.

“Dicen que los buenos líderes con sus ejemplos y con el respeto empiezan, entonces creo que es importante que los que ejercen un liderazgo de este partido pongan el ejemplo y respeten las leyes electorales; pero, sobre todo que exista fortalecimiento, confianza y apoyo al INE, que es un organismo ciudadano y todos debemos darle nuestro respaldo y nuestra confianza”, expresó.