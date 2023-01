Restaurantes buscan amparos contra Ley Antitabaco, ha bajado la afluencia un 23%

En estas primeras dos semanas de la entrada en vigor del reglamento de la Ley Antitabaco, ha disminuido entre un 22 y 23% la afluencia de comensales en los restaurantes, indicó Eduardo Kasis Chevaile, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

El líder restaurantero señaló que a raíz de la entrada en vigor del reglamento de Ley Antitabaco, "la baja en ventas ha sido muy fuerte, hay un desánimo muy fuerte, no entendemos porqué algo que parecía tan poco importante como tener un área de fumadores, por qué se ha caído tanto el consumo".

Indicó que la disminución en afluencia de comensales es de 22 o 23%, "quiere decir que de cuatro personas ahora van tres", por lo que ya hay aproximadamente 60 restaurantes que han iniciado los trámites para presentar amparos contra el reglamento, a los que se suman los establecimientos de cadenas nacionales, que harán el trámite a través de sus corporativos.

Kasis Chevaile se mostró confiado en que los juzgados otorguen los amparos, pues destacó que "nunca un reglamento ha estado por encima de una ley, y ningún artículo de la ley dice que no puedo suministrar alimentos y bebidas (el área de fumadores)", y tampoco existe un estudio que señale que es dañino combinar el consumo de alimentos y bebidas con el de tabaco.

Indicó que el reglamento se excedió en las limitaciones, pues por ejemplo establece que no debe haber muros en las áreas de fumar, "entonces tendría que ser un bosque, porque incluso si está en la playa solo en 10 kilómetros a la redonda, no puede fumar"; así mismo, obliga a que las mesas se encuentren a 10 metros de distancia de las áreas de fumar, cuestión que será imposible cumplir en los negocios que están a pie de calle, ya que las personas se sienten en libertad de fumar en la banqueta y los restaurantes no les pueden prohibir que lo hagan si están en la vía pública.

Los establecimientos tienen como plazo el 24 de febrero para presentar los amparos, para lo cual el Ayuntamiento capitalino les expedirá una constancia de que está en trámite su licencia de funcionamiento 2023, para que con ella puedan acreditar el interés jurídico ante el juez.