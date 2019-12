Rescisión de contrato con guardería DIP es definitivo: IMSS

Será definitivo la rescisión del contrato que se tiene con la guardería Desarrollo Infantil Potosino (DIP) advierte la delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social María Soto Romero.

Explica qué debido a que se detectaron serias inconsistencias por parte de dicha establecimiento es que se tomó la decisión de no renovable las relaciones laborales que se tenían y refirió qué no hay ningún otro tipo de situación Cómo se ha dejado escuchar a través de las redes sociales.

"Hay gente de la normativa central aquí en San Luis Potosí, de hecho solicitamos que vinieran a verificar nuevamente aquí para corroborar lo que habíamos dicho de que no cumplía con las medidas de seguridad necesarias Y al parecer no pasaron de nueva cuenta la evaluación de esos está platicando no es que se cierre si no que ya no le renovamos el contrato para el 2020".

Dejo en claro que los menores que se encontraban siendo atendidos en este lugar tendrán que ser atendidos en otra institución por lo que dejó en claro que no serán olvidados aunque él y ya no tendrá relación laboral con esa guardería.

"He platicado con ellos los padres no se quedan sin sus guarderías tenemos espacios en las más cercanas no los podemos dejar sin guardería tenganlo por seguro en eso estamos trabajando y hemos estado trabajando con los papás con los representantes legales de la guardería estamos en los mejores términos pero si no cumplimos Y si al final El veredicto es que no se cumple pues ni modo ahí si no podemos arriesgar a los pequeños somos muy estrictos en el seguro social prestador que no cumpla no se le puede renovar contrato