Repuntan ventas por el "Día de las Madres" en mercados y vía pública

Las ventas de mercancía alusiva al Día de las Madres se ha mantenido, tanto al interior del mercado República como en su exterior, aunque hay comerciantes que ya no se quieren arriesgar y optan por no cambiar de giro.

Representante de la agrupación “Heroínas Mexicanas”, Sandra Lara Corbelle / Foto: Miguel Mora

La representante de la agrupación “Heroínas Mexicanas”, Sandra Lara Corbelle, indicó que desde el fin de semana la actividad comercial tuvo un repunte, con excepción del domingo, pero que en general se esperan buenas ventas.

Reconoció que después de dos años de pandemia, que no se realizaban festejos ni del Día del Niño, ni de la Madre, las familias potosinas tuvieron esta vez gastos extraordinarios.

“Ventas sí ha habido, después del día del niño, pero las mamás debieron quedar muy gastadas, porque tuvieron sus actividades, incluyendo las compras de disfraces de superhéroes para ellos”, señaló.

Reconoció que debido a ello no se esperaba que fluyera mucha gente ni a los mercados ni a los comercios que están a sus alrededor; inclusive, reconoció, hubo mercaderes que optaron por no cambiar su giro. “Muchos ya no quieren arriesgarse a surtir -mercancía de temporada- , y se quedan con el mismo producto”, aseveró.

HABRÁ SORPRESA PARA LAS MADRECITAS

Lara Corbelle dio a conocer que, así como se hizo durante el Día del Niño que se hizo llegar a los pequeños diversos obsequios, para las madres potosinas también habrá sorpresas.

“Por parte de la Unión Heroínas Mexicanas tenemos preparada una sorpresa, un pequeño detalle para ellas”, señaló, y pidió estar atentos, ya que si no esd este martes, el evento se pospondría hasta el miércoles.

