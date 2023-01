Reprueba Canacope cobro por licencia sanitaria a "tienditas"

Además de tener que pagar la renovación de su licencia de funcionamiento, las tienditas tendrán que hacer frente a un nuevo gasto: una licencia por parte de la Secretaría de Salud, reprobó Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Como cada inicio los comercios que cuentan con venta de bebidas alcohólicas de baja graduación, es decir cerveza, deben renovar su licencia de funcionamiento ante el Ayuntamiento capitalino, sin embargo Reyes Sías señaló que desde diciembre comenzaron a recibir llamadas respecto a que ahora también deben pagar una renovación de licencia sanitaria.

Explicó que cuando abre un establecimiento con venta de alcohol, se les exigía contar con licencia sanitaria, pero ésta no tenía costo, y ahora se les dice que tendrán que pagar poco más de 3 mil pesos por ella, "con la situación económica como está y ellos golpeándonos de esa forma, no es justo, no hay conciencia".

Manifestó que este tipo de cobros sorpresivos son los que terminan por llevara la quiebra a los negocios, pues por ejemplo, no deben pagar solamente la licencia sanitaria, sino también la renovación de la licencia de funcionamiento, por lo que tan sólo en estos dos trámites tendrán que erogar alrededor de 5 mil pesos, "los negocios no van a tener dinero suficiente para hacer el trámite, los inspectores van a llegar a clausurar negocios; con eso se pierde una licencia que costó mucho (en tramitología y dinero)".

Reyes Sías indicó que tratará de dialogar con las autoridades, incluído el Congreso del Estado, para buscar una solución, y que si van a realizar inspecciones anuales por parte de la Secretaría de Salud, se mantenga la gratuidad en el trámite.