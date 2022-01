Reforma energética de AMLO, necesaria para SLP: Gallardo

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona calificó de necesaria la reforma energética impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para fortalecer las dos generadoras de energía en el país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a su vez deben comprometerse en respetar al medio ambiente y beneficiar con tarifas justas a los mexicanos.

“En San Luis Potosí sí es necesario esta reforma, pues desde un enfoque federalista, se debe tomar en cuenta las particularidades de cada entidad, en nuestro Estado, el sector agropecuario y las familias vulnerables requieren del apoyo gubernamental”, sostuvo hoy al participar en la Cámara de Diputados en el primer día de análisis de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.

Cortesía | Gobierno del Estado

Enfatizó que no se puede hablar de una reforma energética si no se busca primero el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la gente y ejemplificó la devastación del Cerro de San Pedro causada por la minería, actividad que no fue supervisada debidamente por los gobiernos federal y estatal anteriores y causaron la destrucción y contaminación de diversas áreas de dicho municipio, por lo que solicitó a los congresistas una regulación eficiente de las actividades altamente lucrativas como la minería y la generación de energía, así como la remediación del lugar antes citado.

Así mismo, el Gobernador de San Luis Potosí lamentó que, a pesar de que en esta entidad hay dos Termoeléctricas que generan electricidad para cientos de miles de mexicanos en diversas regiones del país, haya alrededor campesinos que no pueden trabajar sus tierras por las altas tarifas que les cobra la CFE al bombear agua de los pozos y familias que viven en penumbras ante las altas cuotas de electricidad.

“Hoy tenemos claro que la reforma energética debe incluir la protección del medio ambiente, energías limpias y por sobre todo, el bienestar de nuestra gente de San Luis Potosí”, refirió.