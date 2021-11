Recobra vida Corredor Cultural Carranza

Después de varios años de afectaciones al comercio establecido, debido a las obras de modernización de la Avenida Venustiano Carranza, la ciclovía y la pandemia del Covid-19, el Corredor Cultural Carranza finalmente está recobrando vida pues paulatinamente se está retomando la afluencia de personas que lo recorrían, lo cual ha permitido que nuevos negocios se instalen en los locales comerciales que fueron desocupados durante el 2020.

El presidente de la organización Corredor Cultural Carranza, Eduardo Ayala Morales, reconoció que, el flujo de gente que transita sobre la avenida todavía no es el mismo que se tenía mucho antes de los trabajos de rehabilitación, sin embargo, celebró que poco a poco las personas están “aprendiendo” a salir a caminar, y se está retomando la actividad en esta zona.

“Estamos restableciendo que la gente vuelva a caminar por Carranza, hay que recordar que el tema de la ciclovía también nos afectó mucho, al no tener un lugar para estacionarse, creo que hasta nos afectó más que la misma pandemia. No obstante, la gente ya está aprendiendo a venir a caminar, aunque todavía no es la misma cantidad que se tenía”, expresó.

Recordó que, si bien, las obras que se llevaron a cabo en la avenida afectaron fuertemente las ventas de los negocios que se encontraban establecidos en el tramo de Uresti a Terrazas, sin embargo, con grandes esfuerzos, estos lograron salir a flote de ello. Lamentablemente, la instalación de la ciclovía y el inicio de la pandemia del Covid-19 les vino a dar el tiro de gracia a muchos de estos comercios, y el 20 por ciento se vio en la necesidad de cerrar y desocupar de manera definitiva su local.

Aunque ninguno de esos comercios que desparecieron durante el 2020 logró restablecerse, destacó que afortunadamente empezaron a surgir nuevos negocios que llegaron a ocupar los locales vacíos y hoy ya se encuentran operando. A la fecha ya son 200 negocios comerciales los que integran la parte remodelada del Corredor Cultural Carranza, sin tomar en cuenta oficinas, departamentos u otros giros.