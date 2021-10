Recibe nuevo delegado, un Villa de Pozos devastado

La delegación de Villa de Pozos tiene desde este domingo un nuevo delegado: Jorge García Medina quien, junto con su equipo de trabajo, tomó protesta ante la presencia del alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos.

Junto con García Medina, va Andy Pozos Quesada, como secretario general de la delegación.

En su intervención, el ahora delegado de esa demarcación señaló que recibe una delegación devastada, con innumerables problemas que requieren de atención inmediata.

“Hemos vivido tiempos de oscuridad y por ello entendemos que los ciudadanos ya no creen en sus autoridades; están cansados de falsas promesas y engaños”; dijo y aseveró que por ello se comprometió a no dar excusas para no trabajar.

“Aquí la corrupción y el dispendio ya no tiene cabida; hemos conformado equipo para que todos los recursos utilizados sean en beneficio del pueblo de Pozos”

A su vez, Galindo Ceballos hizo un llamado a la unidad, pues señaló que es muy necesaria para ver florecer a la delegación y alcanzar una consolidación que hasta ahora no se ha logrado por falta de voluntad.

Agradeció a los directores, funcionarios y síndicos que lo acompañaron por la disposición mostrada en estos primeros días de gobierno. “Ellos son realmente quienes dan vida al Ayuntamiento, yo sólo conduzco los esfuerzos”, señaló.

Cabe recordar que el fin de semana se tomó protesta en la delegación de Bocas, al nuevo delegado Francisco Guerrero Parra y la nueva secretaria Maribel Ovalle Zavala con quienes, dijo Galindo Ceballos, estará trabajando en conjunto para lograr un desarrollo integral.