En México el 62.6% de mujeres consume alcohol; hombres, el 80.1%

La Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, AA, anunció que a partir de hoy y hasta el 12 de junio, se llevará acabo la décimo tercera semana de información en medios de comunicación con el lema “Alcoholismo en la mujer”, esto en el marco del 87 aniversario de este mensaje que está salvando vidas.

El delegado de la 55 y 56 Conferencia Mexicana de AA, José Juan, mencionó que con esta décima tercera jornada nacional de información, se busca celebrar el 87 aniversario de Alcohólicos Anónimos, que han operado desde el año 1935 y este año quieren invitar a las mujeres, pues se ha detectado hay un alto porcentaje de alcohólicas, pero se esconden.

El objetivo es informar y concientizar a las mujeres de nuestro país sobre el alcoholismo, sus síntomas y consecuencias, además dar a conocer la recuperación que ofrecen en el programa de alcohólicos anónimos.

Repartirán miles de folletos y trípticos en lugares de tránsito peatonal y vehicular y en diversas clínicas y hospitales, además de que realizarán conferencias en centros penitenciarios y donde se les permita.

José Juan, explicó que la última encuesta realizada por AA habla de que en el país, los grupos de alcohólicos anónimos están conformados por una gran mayoría de hombres, “tenemos una membrecía de 107 mil 500 alcohólicos a nivel nacional y de estos 91 por ciento son hombres y 7 por ciento son mujeres, pero esta información contrasta con una información ofrecida por Encodat 2016-2017, que reveló que en México el 80.1 de los hombres y 62.6 de las mujeres consumen alcohol”.

“Queremos alertar o preguntar por qué el sexo femenino no llega a alcohólicos anónimos, si el consumo del alcohol es casi similar, es una verdad oculta. En México tenemos alrededor de 14 mil 500 grupos a nivel nacional, los cuales son grupos de ayuda mutua en los que no se cobra y AA se mantiene asimismo de sus propias contribuciones y no recibimos de apoyos de gente externa, en San Luis Potosí tenemos 197 grupos, para atender esta enfermedad”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí