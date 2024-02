¿Qué pasará con los semáforos de la glorieta de Lomas?

Se buscará que los semáforos instalados en la glorieta que conduce a la carretera a Guadalajara puedan ser reubicados en alguna otra vialidad, donde se requieran y tengan mayor utilidad; señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

Luego de que, la tarde del lunes se suspendiera la operación de los semáforos, ubicados en el poniente de la ciudad, por la complejidad del aforo vehicular y la movilidad, el secretario informó que, buscarán que la empresa que instaló estos equipos pueda donarlos al Ayuntamiento de San Luis Potosí, a fin de integrarlos al sistema de semaforización.

“Vamos a hablar con la empresa para que esos semáforos sean utilizados en otras zonas en donde puedan tener mayor utilidad, como al norte de la ciudad. Vamos a valorarlo para que la empresa pueda hacer la entrega formal al Ayuntamiento, mediante donación, a efecto de removerlos”, comentó.

Asimismo, aclaró que los semáforos no tuvieron un costo para el erario del Ayuntamiento, la SSPC no desembolsó ni un solo peso para la compra e instalación de los equipos, y estos no forman parte de la red de semáforos inteligentes que sí adquirió el municipio.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

¿Por qué se instalaron los semáforos?

Explicó que, desde antes de iniciar la actual administración municipal ya existía una solicitud para poner en funcionamiento una tienda de una cadena comercial conocida; en ese entonces, junto con el proyecto se presentó un estudio de impacto vial, que arrojó como resultado que la empresa debía adquirir e instalar semáforos en la zona, para agilizar la entrada y salida a la tienda.

Posteriormente, cumpliendo con el dictamen que en su momento se expidió, la empresa instaló los semáforos alrededor de la glorieta. Ante ello, inmediatamente el Ayuntamiento capitalino emitió un requerimiento de los aspectos técnicos, como el aforo vehicular en la zona, si los semáforos se conectarían a algún centro especializado para el control de los mismos, entre otros, sin embargo, la empresa no contaba con esta información.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Tuvimos una primera prueba y ahí nos dimos cuenta de que los semáforos no eran inteligentes, sólo se instalaron para cumplir con un requisito para la apertura de la tienda comercial, y como no había una medición vial, nosotros como autoridad entramos a ese proceso, para determinar la programación de los semáforos y que funcionaran de la mejor forma, por ello los mantuvimos en destello”, dijo.

Como resultado de la medición, detalló, se obtuvo que en las horas pico el aforo vehicular en la glorieta alcanza las 5 mil unidades, aproximadamente.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

¿Falló la instalación de los semáforos?

Villa Gutiérrez también aclaró que la activación de los semáforos, el pasado fin semana, no fue una casualidad ni un error. Precisó que, la razón de ponerlos a funcionar esos días fue para que la población tuviera la oportunidad de familiarizarse con la operatividad de los equipos.

“No fue un error, no es que dijéramos que como el sábado hay pocos vehículos vamos a demostrar que sí funcionan los semáforos. Lo que hicimos fue ponerlos a funcionar para que la gente se familiarizara, pero sabíamos que llegaría el día lunes y el reto de lidiar con los 5 mil vehículos en las horas pico, pero era algo que teníamos que afrontar para saber si efectivamente funcionaban o no los semáforos en esta zona”, apuntó.

Finalmente, señaló que, con base al estudio de impacto vial que realizaron previamente y con estas pruebas, fue que en mesa colegiada se tomó la decisión de desactivar los semáforos, porque no dan para que haya un funcionamiento adecuado en esta vialidad.