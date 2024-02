Hay 129 pacientes en lista de espera para trasplante de riñón en SLP

Durante el año pasado en San Luis Potosí se llevaron a cabo 22 procesos de donantes cadavéricos, de los cuales los familiares accedieron a la disposición de 80 órganos y tejidos para trasplante. También 66 personas donaron en vida un riñón dando una nueva oportunidad a un ser querido o familiar, informó Thaydeé Grissell Monsiváis Santoyo, directora del Centro Estatal de Trasplantes, (CETRA).

Mientras que a finales de año hubo dos donaciones pediátricas o de menores de edad, las cuales se llevaron a cabo gracias a que sus familias accedieron a dar este regalo invaluable a pacientes que necesitaban órganos o tejidos.

Un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido enfermo por otro que funciona adecuadamente “hoy en día, constituye una técnica médica muy desarrollada que logra magníficos resultados para los receptores. No obstante, se necesita obligatoriamente la existencia de donantes. Sin la solidaridad de los donantes no hay trasplantes. Además, el procedimiento quirúrgico es un método terapéutico que puede ofrecer beneficios importantes y mejoras en la calidad de vida del paciente”.

Cada 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, y con esto se busca concientizar más a la población de la importancia de convertirse en donante, promoviendo la cultura de donación de órganos y tejidos, que debe de ser un acto altruista, voluntario y de solidaridad, puede ser en vida o cuando la persona muere.

“La insuficiencia orgánica, es una enfermedad, hay renal, hepática y también se necesitan trasplantes de córneas, porque las córneas también pueden tener ahí algún problema y entonces, no solo la insuficiencia renal es de lo que se trata, sino hay varias insuficiencias que se pueden tratar a través del trasplante. Entonces necesitamos concientizar a la gente para que nos ayude y que sea donador de órganos, finalmente cuando uno fallece, pues ya no va a necesitar esto y puede ayudar a personas a trascender, a dar vida, a tener segundas oportunidades, entonces es invitar a toda la población a que sume a ser donante de órganos”.

Ejemplificó que en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” se hacen trasplantes de piel y el nosocomio hoy por hoy, es uno de los que tienen un muy bajo índice de mortalidad en cuestión de trasplante de piel. “Entonces son cosas que son muy buenas, pero que sí sería bueno, que la gente sepa que la enfermedad renal que las insuficiencias orgánicas como te decía es una realidad y que la forma de tratarlo es mediante un trasplante y sin donante no hay trasplante, entonces tenemos que sumarnos a esta campaña permanente que debe de haber de donación de órganos”.

En todo el mundo, hay pacientes que esperan una segunda oportunidad de vida, “no sabemos también, en qué parte de la vida es más probable que nosotros lleguemos a necesitar un trasplante de órganos que el poder ser donador, porque los órganos se toman cuando uno tiene muerte encefálica, entonces no, no siempre se puede, porque solamente es cuando uno presenta muerte encefálica, entonces sí es importante que se visualice eso”.

Hizo una explicación de cómo es la situación cuándo una familia accede a donar los órganos de sus familiares “definitivamente ellos sienten un alivio, es una trascendencia no es que se quite el dolor, por supuesto que no se quita, pero de alguna manera le dan un sentido a la muerte de su ser querido, aminora ese dolor, entonces por eso tan importante la donación de órganos, se ven los dos lados de la vida, de alguna manera veo a esa familia que está llorando que está sufriendo, pero que insisto de alguna manera siente un reconfort al saber que su familia trasciende a través de la donación y por otro lado la gente que tiene este trasplante pues como le cambia la vida”.

A los receptores de vida, hasta les cambia el color de piel, incluso en el caso de insuficiencia hepática o renal se tornan con un tono amarillento y con el de insuficiencia renal se toman como verdes como gris verdoso, entonces se llega a ver cómo se transforma el color de piel completamente “pueden volver a hacer sus actividades, no se complican como se integran”.

Cabe añadir que la tasa de donación en el país es de 4.2 donantes por cada millón de personas, por estas cifras se insiste en que cualquiera puede regalar vida es muy importante manifestar nuestros deseos de donar y darlos a conocer a nuestra familia, ya que son ellos quienes al final tendrán la última palabra, actualmente en la entidad potosina hay una lista de espera de 129 pacientes para trasplante de riñón y 104 de córnea. Por lo que externó la invitación a acudir al Centro Estatal de Trasplantes, para resolver sus dudas, inscribirse como donante, solicitar una capacitación o plática para escuelas o empresas.