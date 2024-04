¿Qué espera el sector empresarial potosino de las y los candidatos?

Que sean campañas de altura, con propuestas y no descalificaciones, piden empresarios a quienes buscarán un puesto de elección popular a nivel local, con quienes ya se planean encuentros durante el proceso de campañas.

Previo al arranque de las campañas locales por las presidencias municipales y diputaciones, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y coordinador de la Alianza Empresarial, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, señaló que ya ha recibido solicitudes de aspirantes a diferentes cargos, que quieren reunirse con la Alianza Empresarial para exponer sus propuestas.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Mencionó que en el caso específico de la Coparmex, trabaja en la elaboración de un documento con propuestas que se hará a los candidatos según sea el cargo al que aspiren, por ejemplo a los candidatos al Senado se les plantearán temas relacionados con las regulaciones y tratados internacionales en materia económica; a los candidatos a diputaciones federales se les pedirá lo relativo al presupuesto, la atención médica, que regresen los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, y cuestiones relacionadas a infraestructura. Manifestó que en general hay dos temas primordiales que se abordarán con todos los candidatos: seguridad y agua potable.

Con ello coincidieron los presidentes del Consejo Empresarial Potosino (CEP) y de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), quienes manifestaron que la seguridad pública y el suministro de agua, son temas básicos que deben abordar los candidatos y plantear posibles soluciones.

En su caso, el presidente del CEP, Héctor D'Argance Villegas, señaló que este organismo tendrá reuniones con los diferentes candidatos, a quienes más que escuchar, se les harán propuestas surgidas desde las necesidades de la población y del sector empresarial, pues por ejemplo en materia de seguridad no solamente los robos ciudadanos padecen un alza en robos y asaltos, sino que empresarios y obreros también se sienten inseguros, sobre todo cuando en la noche piden auxilio y no hay patrullas en las calles.

En el tema del agua, señaló que se planteará el caso de la presa El Realito a los candidatos a la Alcaldía, pues el proyecto "no sirvió y no hay responsables"; en cuestión de infraestructura, destacó que los proyectos deben pensarse para los próximos 30 años para no continuar con los problemas de falta de movilidad; y también se pedirá que haya más facilidad en los trámites para la aplicación de nuevas inversiones, "porque ponen muchas trabas en el Municipio".

El presidente de la UUZI, José Enrique Villafuerte Hernández, mencionó que para este organismo empresarial hay cuatro temas primordiales: seguridad, movilidad, agua, y generación de energía eléctrica, por lo que esperan escuchar de los aspirantes "que digan qué van a hacer si llegan a la diputación, senaduría, o la Presidencia Municipal".

Indicó que el Clúster Automotriz y la UUZI recibirán de manera conjunta a las candidatas y candidatos que deseen presentar sus proyectos, por lo pronto ya se coordinan fechas para reunirse con tres aspirantes a la Alcaldía de San Luis Potosí.

Así mismo, dijo esperar que las campañas locales sean de propuestas realizables, que los candidatos lleven a cabo en caso de ganar la elección, y que eviten las descalificaciones hacia sus oponentes, "que sean productivas, enfocadas a decir cómo planean mejorar a San Luis Potosí".

Al respecto, D'Argance Villegas destacó que "los puestos de elección popular no se ganan con insultos, no se ganan denigrando al contrincante, se ganan con propuestas, lo que menos queremos es violencia, encono, ya estamos hasta el copete de tener encono, polarización, queremos propuestas, campañas de altura".