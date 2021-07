Realizarán campamentos de verano pese al aumento de contagios por Covid-19 en SLP

Pese al ligero incremento en contagios por Covid-19 en la entidad, escuelas privadas se preparan para dar inicio a campamentos de verano presenciales, pues lonas inundan ya sus instalaciones ofreciendo sus servicios como en años anteriores, eso sí, según mencionan con las debidas medidas sanitarias.

Y es que a una semana de terminar el ciclo escolar 2020-2021, maestros y maestras mencionan que, padres de familia se alistan y están pendientes de los posibles campamentos infantiles que se lleven a cabo, ya que muchos de ellos están desesperados por incluir a su hijos e hijas en actividades recreativas presenciales.

Así lo mencionó, la maestra Adriana Elizabeth Juárez, quien labora en un colegio privado el la colonia Himno Nacional , “para los niños y adolescentes esta contingencia sanitaria ha sido muy difícil. La ausencia de socializar con aus compañeros, de salir y tener nuevas experiencias cognitivas los tienen estresados y decaídos. A pesar de que en algunas escuelas las actividades escolares presenciales se reanudaron al menos del 20% algunos días de la semana, padres de familia ya están buscando opciones de distracción y entretenimiento para sus peques”.

“Sabemos que es difícil y que es una situación compleja, pero yo optaría por esperar. Los contagios otra vez van a la alza, sabemos de compañeros de otras instituciones que han enfermado a pesar de estar vacunados y no queremos que la pandemia vuelva a lo de antes, ojalá reflexionemos un poco al respecto”.

Del mismo modo la maestra de nivel preescolar Leticia Manrique, señaló que no es una situación fácil tener a los niños y niñas en casa, pero es preferible mantener la sana distancia para evitar mas contagios por covid 19.

“La plantilla docente tiene que venir a las instalaciones a dar clases on line. No hemos decidido por el momento que los alumnos vuelvan a las aulas por el temor al contagio. Creo que pensar en campamentos o cursos de verano presenciales es hacer a un lado la gravedad de la pandemia. Aún hay gente que se contagia y muere por el virus, por eso yo le pediría a los padres de familia que aguanten un poquito más por la salud de sus niños y de ellos mismos, no es tiempo”.

Por otro lado los niños y jefas de familia también tienen su percepción respecto a tener alguna actividad recreativa este verano en plena crisis pandémica, como la señora América y su hija Helena Gonzalez.

Ambas pasaron por la experiencia traumática de ver a su esposo y padre enfermo por el contagio de covid 19 en el mes de enero de este año, una situación compleja que les dejaría grandes lecciones de vida y que hoy este hecho las obliga a tomar decisiones objetivas en cuanto a sus actividades diarias.

“Después de ver a mi esposo tan enfermo, optamos por mantener la misma sana distancia y los mismos mecanismos de cuidado por nuestra salud. La gente no dimensiona que tan grave puede ser estar contagiado por covid 19”.

“Ojalá las autoridades pongan limitantes puesto que ya hay campamentos que después de esta semana entrarán en función de manera presencial, poniendo en peligro la salud de la ciudadanía”.

“No es momento de salir, ni de convivir, los niños y niñas pueden esperar un poco más en casa, y nosotros como padres de familia podemos acompañarlos y ayudarlos para que esta experiencia sea menos difícil, no compliquemos las cosas, los contagios y muertes por el virus siguen presentes”, recalcó.

Hasta el momento, se desconoce si habrá algún tipo de lineamiento o restricción por parte de las autoridades sanitarias para los campamentos de verano que ya se anuncian en algunos institutos escolares de San Luis Potosí.

