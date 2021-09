Propuesta de zona de vacunados en restaurantes no prosperó: Canirac

La propuesta de crear un área de vacunados en los restaurantes no pudo prosperar, debido a que las autoridades sanitarias consideraron que era complejo implementarla, por un lado, porque podría mal interpretarse como un acto de discriminación, y por otro, porque se tendría que disponer de una mayor infraestructura en los negocios.

Así lo señaló el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien comentó que, en un inicio pretendían que dicha propuesta cobrara fuerza nacional, por lo que, la presentaron ante la Canirac Nacional para tratar de permearla a otros estados, pero desafortunadamente no avanzó porque cada entidad cuenta con sus propias normas sanitarias.

“Esto yo lo propuse incluso en Canirac nacional, pero hubo un momento en el que cada estado empezó a tomar sus propias decisiones, y cuando quisimos que esto tomara fuerza como un protocolo nacional, se dieron cuenta que cada estado ponía sus propias reglas, con eso un criterio deja de ser aplicable para otro porque nos dispersamos cada quien en nuestra política, y va de la mano también de la infraestructura médica”, expresó.

El empresario manifestó que lo que se pretendía era que la zona de vacunados, fuera parte del protocolo sanitario de los negocios, y que esta área hubiera una menor restricción de aforos, lo cual, les permitiría a los establecimientos recibir más comensales y contribuir a la recuperación económica.

“El que yo tenga que tomarme la temperatura la entrada de un establecimiento no está en la constitución, no tendrían que hacerlo porque yo tengo mi libertad, pero como forma parte de un protocolo se tiene que cumplir. Si la autoridad determinar que la zona de vacunado entrara dentro del protocolo sería interesante, aunque supervisarlo es un poco más complejo; pero finalmente lo que se requiere es que exista una libertad bien controlada, no libertinaje, no que cada uno haga lo que quiera por tiempo indeterminado”, añadió.