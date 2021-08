Plataformas digitales mejoraron sus comisiones con los restaurantes: CANIRAC

Luego de que se “destapara” a nivel nacional los cobros excesivos que aplicaban las plataformas de servicio de alimentos a domicilio a los restaurantes, el panorama cambió, éstas se sensibilizaron y mejoraron su trato con los establecimientos de comida, modificando su sistema de cobro, lo que permitió tener comisiones más accesibles.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien explicó que, anteriormente todos los envíos que se hacían a través de plataformas digitales eran gratuitos para los comensales, porque el cargo de la comisión lo cubría el restaurante, pero hoy, una parte del cobro se hace al particular que solicita el servicio, por ende, disminuyen las comisiones a los negocios.

“Ha habido mucha sensibilidad por parte de las plataformas. Agradecemos a nuestro expresidente de Canirac, Juan Carlos Banda Calderón, quien entabló una guerra nacional al destapar las comisiones que cobraban las plataformas, muchos se enojaron, pero él tuvo el valor de enfrentarse a las plataformas y eso permitió que hoy hubiera comisiones mucho más accesibles y mejores tratos”, expresó.

El empresario destacó que hoy con la pandemia, muchos restaurantes siguen sobreviviendo gracias a que existen estas plataformas de servicio a domicilio, pues hay negocios en los que disminuyó considerablemente las ventas de manera física, pero que se mantienen a flote con los pedidos por teléfono, WhatsApp y plataformas digitales.

“Hay negocios que cuentan con su propio servicio de reparto, pero otros que no tienen esa capacidad; ya nos hemos vuelto expertos en empacar los alimentos y trasladarlos conservando su presentación y temperatura. Aunque hay otros restaurantes que no pueden enviar sus alimentos pues no son fácilmente transportables, y eso complica las ventas de algunos negocios”, añadió.