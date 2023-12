Proponen implementar libertad condicional con brazaletes electrónicos en SLP

Presentan iniciativa ante las comisiones del Congreso del Estado de San Luis Potosí, que permite a personas privadas de su libertad solicitar la revisión de su caso, con la posibilidad de continuar sus procesos judiciales o cumplir sentencias en libertad, mediante el uso de brazaletes electrónicos.

Así lo informó el abogado y presidente de Perteneces A.C., quien detalló que esta medida busca replantear la eficacia del sistema penitenciario, fomentando la justicia y la reinserción social.

“Esta propuesta busca atender y coadyuvar a la solución de diversas problemáticas inherentes al sistema penitenciario, resguardando al mismo tiempo los derechos humanos de los imputados, favoreciendo la cohesión social y optimizando los recursos del Estado”.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

De la Garza Marroquín también indicó que esta iniciativa además fue presentada en la última reunión de la Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales que se realizó en el estado de San Luis Potosí , como una oportunidad para desahogar la insoportable situación en los centros penitenciarios, y de la cual esperan una respuesta positiva en este año.

“Este es una iniciativa que presentamos nosotros la semana pasada y es una iniciativa que plantea que las personas que se encuentran privadas de su libertad puedan pedir esta esta posibilidad de continuar sus procesos o sus sentencias en libertad con un brazalete (…) hay que aclarar que no se trata de liberar a los delincuentes , el tema se centra en el proceso para la reinserción de las personas privadas de la libertad y sería para personas que no representan peligrosidad y que no representan un riesgo para las víctimas”.

En este sentido, el abogado explicó que en la iniciativa se especifica que cada caso será analizado, para el uso de este brazalete que tecnológicamente funciona para ubicar a cualquier persona y si esa persona viola las reglas dispuestas por las autoridades.

“También es por la saturación de las cárceles que es un fenómeno que ha alcanzado dimensiones críticas en nuestra sociedad. La implementación de brazaletes electrónicos de geolocalización se presenta como una alternativa eficiente para mitigar este problema, permitiendo que aquellos imputados que no representan un riesgo de fuga cumplan con su proceso penal fuera de ias instalaciones penitenciarias”.

Por último de De La Garza Marroquín señaló que tiene conocimiento sobre el debate de opiniones que , puede originar esta iniciativa, pero la visión fundamental de ella es que los privados de la libertad enfrenten procesos dignos.