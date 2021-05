Profeco retomará operativos en giros escolares, hasta que sea oficial el regreso presencial

Hasta el momento la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PROFECO) no tiene contemplada alguna estrategia o programa de verificación para controlar que los precios de los artículos escolares no se incrementen de manera desmedida, pues están a la espera de que se haga el anuncio oficial sobre el regreso a clases presenciales para el próximo ciclo escolar.

Así lo manifestó el director estatal de la Oficina de Atención para la Defensa del Consumidor (ODECO), Carlos Rebolledo Sánchez, quién señaló que durante esta pandemia que las clases se han llevado a cabo de manera virtual, la Profeco no ha realizado inspecciones en negocios dedicados a la venta de artículos escolares como papelerías, librerías, tiendas de uniformes, entre otras, pues no hubo gran consumo en esos rubros.

No obstante, afirmó, han estado al tanto de las quejas y reclamos que presentan los consumidores en cuanto al servicio de internet; en ese sentido, aunque no dió cifras exactas de cuántas quejas se han tenido en lo que va de este 2021, reconoció que el número ha sido mucho menor a las que se tuvieron a lo largo de 2020, cuando había una mayor demanda de conectividad, pues no sólo los niños y jóvenes se encontraban tomando clases a distancia, sino también muchos trabajadores necesitaban el servicio de internet para hacer Home Office.

”No hacemos verificaciones como tal en los servicios de internet, pero sí recibimos las quejas que se tienen respecto a este tema. En el caso de los artículos escolares no realizamos operativos de verificación el año pasado y tampoco en lo que va de este año, y aún no tenemos contemplado hacerlos hasta que no sea oficial el regreso a clases presenciales", expresó.

