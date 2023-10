Producción de Cempasúchil cayó hasta un 40% por sequía en Soledad

La falta de lluvia que se ha registrado durante los últimos meses ha afectado la producción de cempasúchil en Soledad de Graciano Sánchez, la cual se estima ha bajado cerca del 40 por ciento, en relación con años anteriores, aseguró el titular de la Dirección de Fomento Agropecuario Juan Mendoza Ruíz.

Quien indicó que se tienen 40 productores de esta flor en el municipio, sin embargo se tiene identificado que de ellos, solo 25 pudieron sembrar ya que cuentan con el agua para el riego y el resto ya no lo pudo hacer debido a la falta de lluvias.

“Este año si nos hemos visto perjudicados por la falta de lluvia en lo que se refiere a la siembra del cempasúchil, por ejemplo tenemos a 40 productores de esta flor en el municipio y de ellos, solo 25 pudieron sembrar debido a cuentan con pozos o tienen acceso de agua para riego, el resto definitivamente no lo pudo hacer” dijo en entrevista el funcionario.

Indicando que la falta de lluvia no es la única preocupación que tienen los productores, ya que ahora se suma el frío, debido a que se han comenzado a sentir bajas temperaturas y la flor apenas esta abriendo, por lo que están a la espera de que no se presenten temperaturas extremas, que ocasiones que las flores se pierdan antes de que sea ser vendida.

En lo que se refiere a los precios y si no se espera que incrementen mucho, el funcionario dijo que contrario a lo que se pudiera creer esto no va a ocurrir, ya que la calidad de la flor no es la misma que cuando hay lluvias, además de que antes de que la flor sea afectada por el frio el productor busca venderla, por lo que el precio es menor a cuando se tienen las condiciones ideales para cosechar esta flor.

Finalmente el funcionario indicó que se espera que después del día 20 de octubre se estará realizando un evento con el que se dará arranque a la temporada de cosecha del cempasúchil, en donde se dará a conocer la importancia de esta flor en la cultura del municipio.