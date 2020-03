Prevalece CEEPAC como organismo ciudadano e independiente de partidos políticos

El ciudadano debe ser el centro de la discusión en cualquier sistema político y electoral, el personaje más importante en las elecciones no es el candidato ni los partidos, es aquél que emite su voto.

Así lo afirmó ante los micrófonos de ABC Radio, la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Laura Elena Fonseca Leal, quien aseguró que “hoy los partidos políticos no están inmersos en las decisiones de los consejeros”.

Recordó que desde 1979, cuando se iniciaron las modificaciones al sistema electoral y se permitió la incorporación de más partidos políticos, hasta el 2014 cuando se permitió algo que oxigenó al sistema, que son las candidaturas independientes, hemos tenido cambios sustanciales, “sin embargo tenemos que seguir pensando y reflexionando en el ciudadano”.

Afirmó que los partidos políticos no inciden en la vida interna del CEEPAC, “no es el caso de este Consejo, es cierto que los partidos políticos forman parte del pleno y opinan, pero no tienen ni siquiera voto en las decisiones que se toman”.

Explicó que, de los acuerdos que se hacen en el pleno, si no les gusta alguna decisión que se toma, tienen el recurso de revocación, “pero definitivamente los partidos políticos no están inmersos en las decisiones de los consejeros, yo no lo veo así”.

Aclaró que cuando se lleva a cabo una contienda electoral, entonces sí, todos participan en la mesa, el comité municipal, las comisiones distritales y del consejo, pero entonces tampoco tienen una decisión, no tienen ni un voto.

En el segundo programa de “Termómetro 2021”, mismo que se transmite todos los miércoles a las 20:00 horas por el 104.9 de FM, ABC Radio; la consejera manifestó que “una parte básica de la democracia es la participación ciudadana, y no sólo en las elecciones, sino en la vida pública diaria de la comunidad; de la escuela; del municipio; del estado y del país”.

Ante la urgencia de que existiera la rendición de cuentas, indicó Fonseca Leal, la sociedad civil organizada exigió que existieran los organismos autónomos, “el año antepasado nos dedicamos a hacer un reglamento para que en todos los municipios hubiera un reglamento para la integración de los organismos de participación ciudadana, esto es generar realmente una participación.

Finalmente insistió en que la base del sistema político mexicano es el municipio, que es donde la gente está más cercana a la autoridad, ahí es donde tenemos que dedicar nuestros esfuerzos, “pareciera que una elección de presidente es a la que más importancia le damos, pero yo creo que la más importante es la de un Ayuntamiento, la de presidente municipal”.

¿Próxima consejera nacional?

Laura Elena Fonseca anunció en Termómetro 2021 que habrá una nueva elección de consejeros a nivel federal, misma que será a través de la cámara de diputados, “me registré haciendo válido mi derecho político a participar en un proceso que, considero, será democrático y sin mano negra”.