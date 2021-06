Preocupa a empresarios que contagios por Covid-19 vayan en aumento

Preocupa al sector empresarial potosino que el número de contagios por Covid-19 incremente a nivel local y nacional, ya que se afectaría nuevamente a los sectores productivos que apenas están empezando una recuperación económica, si llegara a retroceder el semáforo epidemiológico en San Luis Potosí.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, manifestó que desde el organismo y las empresas están promoviendo la concientización de la importancia de vacunarse entre sus colaboradores, pues ésta es la única forma de evitar que haya una nueva ola de contagios, además de seguir respetando las medidas sanitarias.

“Lo veo con preocupación que cada día están subiendo los contagios, hay días que incrementan un 10 por ciento más, y ya no estamos viendo el declive que habíamos tenido, es algo que debemos considerar y tomar en cuenta”, expresó.

Comentó que cada empresa está trabajando mucho para dar facilidades a los trabajadores para que puedan irse a vacunar, tanto en flexibilidad de horarios como transporte.

“Ahorita estamos viendo que hay una oferta de vacunas, entonces hay que aprovechar y correr a vacunarnos lo más rápido posible. Ya no hay excusa para que la gente mayor de 50 años no esté vacunada, todos han tenido oportunidad de vacunarse, y los que no están vacunados es porque no lo han visto como algo importante”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, opinó que el aumento en los contagios es a causa del incremento de la movilidad, pues el semáforo verde da más confianza a la gente de salir, por lo tanto, hay mayor movimiento sobre todo de tipo social y familiar.

Ante ello, hizo un llamado a la sociedad en general a no bajar la guardia, y seguir respetando las medidas sanitarias sobre todo continuar usando el cubrebocas, pues “nadie ha comentado que ya no se debe usar”, y esto se ha relajado en algunos sectores.

“No estamos para descuidarnos, si bien estamos en un semáforo donde se permiten más actividades pero hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, y hay que seguir tomando las medidas que ha determinado la autoridad para tratar de retrasar esto. Nos perjudicaría mucho el retroceder, porque volvería a pegarle a muchas actividades económicas que lo que buscan es salir adelante, entonces hacemos un llamado a la responsabilidad social”, apuntó.