Potosinos han fallecido por falta de medicamentos en el estado, asegura CTLP

Hay personas que han fallecido por la falta de medicamentos en el estado, aseguró Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la organización Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP).

La dirigente social manifestó que a la organización que preside, han llegado quejas por el desabasto de medicamentos, y que se han hecho cooperaciones para poder adquirir algunas medicinas.

Señaló que a pesar de ello, hay personas que han fallecido por la falta de medicamentos, "tengo conocidos y agremiados que fallecieron por el desabasto de medicamento"; dijo tener la certeza de al menos siete personas fallecidas por esta causa.

Mencionó que la mayoría de esas defunciones, son de personas que padecían algún tipo de cáncer, y una de un niño que padecía insuficiencia renal.

Al respecto, recordó que ya fue anunciado que el gobierno federal liberó recursos para la adquisición de medicamentos, y que uno de los estados beneficiados es San Luis Potosí, sin embargo aseguró que en los hospitales aún no se ven reflejadas las compras, pues sigue el desabasto.

Por ello, reprochó a las autoridades el que no atiendan a la brevedad este problema, "no hay todavía, no sé qué les pasa, hay que decirle al secretario, al ayudante del ayudante del secretario".

