Padres de familia continúan protestas por falta de medicamentos en hospitales

No hay medicamentos en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tampoco en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sólo están en posibilidades de dar Paracetamol, denunciaron padres de familia quienes encabezaron la movilización Haz Paro en esta capital potosina.

Los quejosos fueron acompañados por la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Guadalupe Almaguer Pardo, colocaron mantas a las afueras del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto y en esta ocasión aseguraron no cerrarán las vialidades, pero si quieren evidenciar su descontento.

Mencionan que desde hace semanas no se surten las recetas médicas, no sólo de pacientes con cáncer, sino de otras enfermedades, cuando corren con suerte les recetan Paracetamol que si hay en existencia, no así los medicamentos especializados que tanto necesitan tus hijos.

"Estamos haciendoles un llamado nacional, nos sumamos a las organizaciones nacionales, estamos defendiendo los derechos de la salud de los niños y las niñas con cáncer, aunque realmente el desabasto es general en todo el país, el desabasto está en todo tipo de medicamentos, aquí no se han parado porque simplemente no se les entrega la medicina, el sector salud dice que no la tiene".

Se pararon enfrente del Hospital Central porque consideran que es un elefante blanco, ya que sus instalaciones están vacías, no tienen ni muebles, ni doctores, así tampoco no hay personal hospitalario, mucho menos medicamento, por eso hoy se acompañaron para exigir sus derechos porque la situación es sumamente grave para muchos de ellos.

"Tenemos niños con cardiopatías, cuadros de epilepsia, enfermedades de distintos tipos y no hay medicamentos para ellos, en ningún hospital, sí se les da las recetas, el medicamento es caro, hay algunos tratamientos que por semana cuestan mil 200 o ha otros de 8 mil pesos, la gente no puede comprar esas cantidades, la situación es grave, al igual que en todo el país".

Descalificó los dichos del subsecretario de Epidemiología, Hugo López-Gatell, al señalar que los padres de familia que se manifiestan en el país son golpistas, y lo llamaron irresponsable por criticar a quienes sólo quieren sus medicamentos.









