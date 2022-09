"Positivo" el primer año de la Legislatura: empresarios

Líderes empresariales calificaron como positivo este primer año de la Legislatura debido a que se ha tomado en cuenta a los diferentes sectores para la aprobación de diversas leyes.

En el marco del primer informe de actividades legislativas, el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Guillermo Castro Castillo, destacó que durante este año se ha observado unión entre los diputados locales, “se han quitado los colores políticos y han sabido llevar un trabajo coordinado, es algo que nos envidian otros estados”.

Indicó que además, ha existido apertura por parte del Congreso, pues se ha solicitado la opinión de los diversos sectores de la sociedad para plantear y aprobar leyes, “nos ha gustado que nos han pedido opinión sobre las propuestas de ley, se nos ha buscado para tener mesas de diálogo, apertura para informar a las cámaras cómo vienen los proyectos y nos toman en cuenta para ciertas observaciones”.

Mencionó que por ejemplo, se les ha pedido opinión en torno a la ley de movilidad y la creación de la Guardia Civil, y cuando ello ocurre, los líderes empresariales buscan entre sus agremiados a quienes saben más del tema en cuestión para emitir una opinión sustentada.

Señaló que este aspecto en el que se toma en cuenta la opinión de la sociedad, le da un valor agregado a la legislación, pues manifestó que hubo otras legislaturas que no solamente no pedían la opinión de sus representados, sino que además aprovechaban alguna coyuntura para aprobar leyes con las que la sociedad no estaba de acuerdo.

Castro Castillo pidió que los dos años que le restan a la Legislatura se mantenga la unidad, “que no haya ruptura, que se vea por el estado, por la ciudad”; y dijo considerar que el reto más importante que tendrán los diputados, será adecuar leyes nacionales al estado.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Juan Manuel Pérez Herrera, destacó que los diputados se han sumado a las iniciativas que ha presentado el Ejecutivo estatal, por lo que calificó como “sano” este primer año de funciones.

En el mismo sentido, pidió que en los siguientes años se mantenga esa suma de voluntades entre los poderes de estado y la sociedad.