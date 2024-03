Por vencer, plazo para postularse al órgano interno de control de la CEDH

El lunes 25 de marzo vence el plazo para el registro de aspirantes a participar en el procedimiento para la elección de las autoridades, Investigadora y Substanciadora del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo 2024-2028.

El periodo de recepción de solicitudes será en horario de 9:00 a 15:00 horas, en la oficialía de partes del Congreso del Estado, ubicada en la planta baja del número 200 de la calle de Vallejo, en el Centro Histórico de esta Ciudad Capital.

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria, deberán cumplir con los requisitos de: ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año.

Contar al momento de su elección con una experiencia de al menos cinco años en materia de control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; contar al día de su elección con título profesional con una antigüedad de al menos de cinco años, relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; contar con reconocida solvencia moral.

No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su elección, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, o haber fungido como consultor o auditor externo de la misma Comisión, en lo individual durante ese periodo; no estar inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y no haber sido titular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o Judicial, ni titular de sus dependencias y entidades; dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político; ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia elección.

No tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Las y los interesados en participar en este proceso pueden consultar la página oficial del Congreso del Estado, congresosanluis.gob.mx en donde se encuentra disponible la convocatoria.