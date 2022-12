Por ley prohibirán discriminación contra migrantes y binacionales

En reunión de la Comisión de Asuntos Migratorios, se aprobó la iniciativa que reforma el tercer párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer en el texto Constitucional, la prohibición de toda clase de discriminación por la condición de migrante en retorno, o binacional en tránsito.

El diputado Ramón Torres García, presidente de esta comisión y promovente de esta iniciativa, señaló que se busca con esta reforma, eliminar la discriminación hacia los migrantes, y que se fortalezcan las acciones de respeto a sus derechos humanos por parte de las autoridades y de los propios ciudadanos.

“Tratamos con esto de que ya no sean discriminados ni abusados por las autoridades o los mismos ciudadanos, y es el fondo de esta reforma, que se incluya en la Constitución que por ningún motivo, exista discriminación para nuestros migrantes”.

Dijo que por el contrario, para los migrantes en retorno hacia sus lugares de origen en México o en tránsito por el estado, se les debe brindar apoyo y atención, y reconocer el esfuerzo que hacen por apoyar a sus familias, y con ello al país.

“Lejos de discriminarlos, deberíamos reconocer y valorar el trabajo que hacen por México, porque aunque no estén en nuestro país, y no es por gusto, desde donde están ayudan a México con la economía, porque no se olvidan de su familia y envían recursos”.

Destacó que en el rubro de remesas, Rioverde es el segundo municipio del estado, después de San Luis Potosí, en recibir remesas por parte de los paisanos, ya que en 2020 llegaron por este concepto 152 millones de dólares.

Más temas relacionados con "Congreso del Estado"