Crece extorsión a paisanos; les quitan hasta 1,500 dls de cuota al cruzar la frontera

Integrantes de la asociación Migrantes Unidos en Caravana que organizan la caravana de connacionales que vendrán a México el 15 de Diciembre en 2,000 vehículos, denunciaron que traen, adicionalmente al dinero para sus familias, unos 1,000 o 1,500 dólares destinados exclusivamente para el pago de cuotas a las autoridades federales, estatales, municipales y crimen organizado.

Falsos retenes, monta choques en Monterrey, patrullas clonadas y agresiones directas de la delincuencia organizada, aparte de las extorsiones cotidianas de las autoridades, son algunos de los problemas a los que se enfrentan los connacionales, por lo que en el caso de San Luis Potosí, reconocieron el apoyo del gobierno del estado, ya que mucha gente se traslada a Rioverde, Cerritos, Matehuala, San Ciro de Acosta e incluso a Xilitla.

Gloria Olvera Montes coordinadora de Agenda Migrante en Estados Unidos, Gerardo Cadena Saldívar coordinador de Migrantes Unidos en Caravana en Estados Unidos y Alfonso Salazar Herrera representante de la caravana Capítulo San Luis y Guanajuato, pidieron a los paisanos que vengan a México que esperen un poco para sumarse al grupo.

Reiteraron que no tiene costo participar en esta caravana para que no se dejen sorprender por quienes quieran cobrarles, los paisanos no deben ser botín de nadie, ellos generan un derrama económico de 5,300 millones de dólares al año, un 11 por ciento más que en 2021, además de que aquí no hay colores ni intereses políticos, todo es transparente, dijeron.

Destacaron el apoyo que el Gobierno Federal les proporciona y el de los gobiernos estatales, ya que los trabajos empiezan desde mediados de año; pidieron a los participantes que porten una bandera blanca o un pedazo de tela para que dejen evidencia de que van en son de paz, además de portar la calcomanía que se les proporcionará para que las autoridades aduanales sepan que ya fueron revisados.

La inscripción para participar en la caravana se amplió al sábado 10 de diciembre en las plataformas de la asociación.