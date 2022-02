Por falta de oferta aérea, pacientes no pueden venir a SLP a atenderse: Clúster Médico

La falta de oferta de vuelos en el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí "Ponciano Arriaga", también le ha restado competitividad al turismo médico, pues aunque hay una alta demanda en procedimientos quirúrgicos y tratamientos para enfermedades como el cáncer, la escasa movilidad que tenemos ha hecho complicado que pacientes de otros estados o países puedan venir a nuestro estado a atenderse.

Señaló lo anterior el presidente del Clúster de Turismo Médico de San Luis Potosí, Manuel Galván Arroyo, quien informó que, hasta antes de la pandemia, la entidad potosina tuvo incremento más o menos del 120 por ciento en la demanda de procedimientos de fisioterapia, de rinoplastia y tratamientos oncológicos, pero no sólo de pacientes locales, sino de pacientes nacionales y algunos extranjeros que han venido a atenderse al estado.

Detalló que, del extranjero han llegado a recibir pacientes que vienen desde Toronto,Canadá; Chicago, Illinois; Philadelphia, Pennsylvania; Texas, California; de países europeos como España; Francia y Alemania; y también se han recibido algunos pacientes de la India. Mientras que, del interior de la República Mexicana vienen muchos de Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, pero también ya se están haciendo convenios con Monterrey, Nuevo León, y con Guadalajara, Jalisco.

"Nosotros como SLP nuestro mayor problema es el aeropuerto y la movilidad, entonces todo lo que se ha hecho bien con los hospitales y el sector salud pues se ve afectado porque no puede llegar la gente. Nuestro problema ya no es clínico ni de salud, sino de movilidad, el cómo hacemos que el aeropuerto de SLP sea un complejo con mayor capacidad, pues esto se está convirtiendo en un proceso global; no sólo se trata de cuántos pacientes traemos, sino cómo fortalecemos al sector", expresó.

Ante ello, dijo que ya han hablado de este tema con el subsecretario de Relaciones Institucionales; sin embargo, el Clúster Médico está planeando tener una reunión con algunos secretarios del Gobierno del Estado, y esperan también esté presente el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, a fin de que puedan expresar de manera directa qué es lo que se necesita para San Luis Potosí.