Por falta de agua se manifiestan padres de familia y maestros en Villa de Zaragoza

Padres de familia de la escuela Telesecundaria de Jamay en el municipio de Villa de Zaragoza, se manifiestan en contra del presidente municipal, Emmanuel Díaz Loredo, el motivo que relatan es que prometió llevar agua a la escuela y no ha cumplido su promesa.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Hoy la presidencia municipal de dicha demarcación amaneció con varias pancartas instaladas a las afueras de la misma dónde los afectados le recuerdan que la institución educativa se encuentra sin el vital líquido para atender las necesidades de los alumnos. También están inconformes porque la falta de infraestructura hidráulica afecta a al menos unos 500 habitantes de la localidad.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En las pancartas se alcanza a leer "Piloto y el agua potable para Jamay, otra promesa incumplida", "Piloto en abril dijiste otra de tus falsedades", "Tus promesas de obra para la Telesecundaria de Jamay son un cero a la izquierda", "Tu política de avestruz te ha llevado al fracaso, el prometer no empobrece, Cumplir es lo que aniquila", "Piloto por eso el gobernador Gallardo sabe de qué pata cojeas en política, porque no cumples promesas a Zaragoza".

Desde principios de año dijo que llevaría infraestructura hidráulica, pero jamás regresó a la Telesecundaria "hoy estamos aprovechando para manifestarnos porque nunca nos dio cumplimiento a las obras. Por eso, es el motivo de la manifestación. Ya solo le falta un año, es un mitomano, no ha cumplido, ya basta que se burle de nosotros. La comunidad de Jamay esta pidiendo a gritos agua", expresó el profesor Ulises Delgado.

En pleno primero de noviembre, día de Todos los Santos, decidieron salir a protestar para hacer evidente su coraje, toda vez que en la zona de Jamay han observado que los los alumnos se enferman constantemente porque no tienen agua potable. También la población de la zona se encuentra desesperanzada por la falta de higiene y una serie de situaciones que se generan por la escasez de agua.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Además denunció que el presidente municipal, les manda pipas a los habitantes de la localidad, mismas que les vende, no son gratuitas. La última vez fue hace un mes y no han regresado. La gente tiene que hacer milagros para cuidar el poco recurso natural que les envía y que además tiene un alto costo. Fueron temerarios y argumentan que el alcalde hace negocio con la venta del agua, por eso no lleva la infraestructura hidráulica que les prometió en el mes de abril.

Al lugar de la protesta, no llegó el alcalde para escuchar a quienes le demandan las obras que prometió desde que se le depositó la confianza para el encargo que sustenta.