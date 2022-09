Recibos por 4 mil pesos... ¡Y nunca les ha llegado ni una gota de agua!

Recibos de agua por casi cuatro mil pesos, cuando nunca les ha llegado una gota del vital líquido, porque ni siquiera existe la infraestructura hidráulica necesaria, además de la falta del vital líquido en la mayoría de las viviendas, son las causas por la que vecinos de las colonias Francisco Villa y Olivos de la Rivera, en Soledad de Graciano Sánchez, se manifestaron cerrando el Circuito Potosí, en la zona oriente.

Una de las afectadas es Andrea Villanueva, quien desde hace 15 años vive en la colonia Francisco Villa, quien desde hace tres, es decir en 2019, hizo un contrato con Interapas, para poder contar con agua potable en su vivienda, sin embargo, es fecha en la que aún no cuenta con el servicio, pero si con recibos, que ya suman casi 4 mil pesos, a pesar de que ni siquiera hay una llave que pueda abrir para que llegue el vital líquido a su casa.

Martha Zaragoza | El Sol de San Luis

“Desde el 2019, hice contrato para tener agua en mi casa, a la fecha, no tengo ni una sola gota, ni siquiera una llave, pero eso si, los recibos han llegado bien puntuales y ya tengo una deuda de casi cuatro mil pesos, que no tengo porque pagar, porque no tengo el servicio, además tenemos que gastar en pipas, que no es algo que salga barato” dijo en entrevista para El Sol de San Luis.

Otro caso, es el de María Guadalupe Martínez Jacobo, una mujer mayor, quien tiene 29 años viviendo sola en la colonia Francisco Villa, dedicada a la venta de plástico pet y otros artículos, quien de igual manera no cuenta con el servicio del agua y tiene que costear el pago de pipas, un gasto que considera pesado, pues por cada bote, tiene que pagar al menos 20 pesos, lo que a la semana, se traduce en un gasto de casi cien pesos.

Martha Zaragoza | El Sol de San Luis

“Yo no tengo contrato para el agua, para qué, si no nos llega ni un trago, tenemos que comprarla con las pipas, que nos cuestan alrededor de 20 pesos cada bote y no siempre es agua que se pueda usar para bañarse o tomar, porque se llena uno de ronchas o hace daño, esa hay que tenerla aparte, necesitamos que nos traigan agua, ya no podemos seguir viviendo así” declaró.

Así como ellas, hay más casos de gente que requieren el agua, sobre todo porque hay niños y adultos mayores en sus casas, quienes se unieron a la manifestación, la cual fue retirada poco después de las 12 del día, con la promesa de que pronto les llegaría agua a sus casas.