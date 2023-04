Por envejecimiento poblacional se aprecian más casos de Parkinson

La enfermedad del Parkinson no se ha vuelto más común en estos tiempos simplemente se observa más porque se relaciona con el envejecimiento y debido a que la población está alcanzando edades mayores, consideró el afamado neurólogo potosino Marco Vinicio González Rubio.

“Lo que comentábamos ahorita, los casos se han incrementado sobre todo por la cuestión del envejecimiento poblacional, este eso es lo que ha hecho que se incrementen todos los casos más o menos”.

Es una enfermedad neurodegenerativa, de curso crónico y progresivo, con afectación multisistémica, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, lo que provoca la aparición de síntomas motores y no motores. La degeneración neuronal de la sustancia negra por agregados proteicos de alfa-sinucleína conlleva a una disminución en los niveles de dopamina y la consiguiente aparición de los síntomas motores (temblor, rigidez, lentitud de movimientos).

La degeneración afecta a otras áreas del sistema nervioso produciendo una alteración en otros neurotransmisores dando lugar a una gran variabilidad de síntomas. Daña de diferente manera a cada persona que la padece.

Se ha puesto de manifiesto que la neurodegeneración comienza antes de que se manifiesten los síntomas motores y se han identificado como síntomas premotores la depresión, reducción del olfato, estreñimiento y el trastorno de conducta del sueño REM (ensoñaciones vívidas).

Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, no hay cifras oficiales sobre la prevalencia de este mal, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, refiere que hay una incidencia de 40 a 50 personas por cada 100 mil habitantes; es decir hay aproximadamente 50 mil personas con este mal en todo el país.

“Afecta particularmente a la sustancia negra que se encuentra en la base del cerebro, hay algunos factores de riesgo más o menos para las personas mayores de 60 años. Se estima que el 0.3 por ciento puede tener Parkinson y por lo general, la enfermedad empieza como a los 55 años. También se puede decir que se caracteriza por rigidez y por temblor que impide a la persona caminar y moverse libremente”.

Se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente y ataca más a hombres que a las mujeres “hoy se puede prevenir, claro, haciendo ejercicio y no sometiéndose a los factores de riesgo pero a ver vámonos por partes, podemos decir que algunas enfermedades pueden imitar al Parkinson, por efectos secundarios de algunos medicamentos, por eso tenemos que cuidar ese tema, porque puede no tratarse de la enfermedad, entonces hay que vigilar los medicamentos que se toman, quizás quitarlos por un tiempo y de ahí se puede definir si se mantienen los síntomas o no, o sí son provocados por el fármaco y tener un diagnóstico más sensato”.

Un indicativo es que todas las personas que tienen rigidez y temblor en la vejez “hay que revisar muy bien los medicamentos que están tomando para saber si no es a causa de esos medicamentos, yo creo que eso es más más importante; se ha visto que las personas que tienen Parkinson en algún momento, estuvieron sometidas a profesiones de golpes en la cabeza o sea traumatismos craneoencefálicos, golpes en la cabeza como son los boxeadores, últimamente está asociando a los futbolistas a los que hacen el deporte de fútbol americano, puede ser a que hay algunas enfermedades virales que pueden afectar el sistema nervioso central y que pueden dejarla como una enfermedad de Parkinson, pero sigue siendo la más frecuente la neurodegenerativa”.