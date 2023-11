Por aprobarse la gratuidad en estacionamientos

Hay muchas probabilidades de que, en este mismo periodo ordinario de sesiones que termina el próximo15 de diciembre, el Congreso del Estado apruebe la gratuidad en los estacionamientos de centros comerciales.

La intención obedece a la molestia por el mal servicio que se prestan, no existe un buen servicio, señalan temas como que no se aceptan todas las denominaciones de los billetes, no existe cambio, en algunas ocasiones hay máquinas automáticas regresan el cambio en monedas, pero también emiten un ticket diciéndote que faltaron 40 pesos, pero ve a tal oficina a que te los regresen, advirtió el diputado José Luis Fernández Martínez.

“Advertimos que hay algunos estacionamientos que no han cumplido con las normas que emitimos en esta Soberanía, con respecto a otorgar una tolerancia gratuita. Hay estacionamientos que desde el minuto uno te cobran una hora completa. Todo este tipo de cosas que hemos ido recogiendo desde el territorio hoy lo ponemos ante la consideración del Congreso”.

Informó que fue turnada a comisiones la iniciativa de los grupos parlamentarios del PVEM y PT para la gratuidad en los estacionamientos de centros comerciales, que además, corregirá situaciones denunciadas por los usuarios.

Fernández Martínez expuso que “buscaremos que el dictamen se someta a consideración del Pleno y se apruebe en este mismo periodo ordinario de sesiones, vamos a darle todo el empuje para ver si lo podemos sacar antes de que concluya el próximo 15 de Diciembre”.





El legislador José Luis Fernández presidente de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, añadió que “la iniciativa está en la etapa inicial, va a comisiones y en comisiones vamos a fortalecer mucho la exposición de motivos. La obligación de los centros comerciales es mitigar sus impactos, el impacto de tráfico y de estacionamiento es un impacto urbano que tiene la obligación en la ley desde la propia Constitución y con este cobro no se mitiga por completo ese impacto y vamos a trabajar mucho en ese sentido”.

“Cuando menos las plazas comerciales más importantes de la ciudad tienen ese sistema y lo que nosotros vamos a buscar es que exista un mejor servicio para los usuarios”, puntualizó.