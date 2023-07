Policía cibernética de llama a evitar fraudes de agencia de viajes durante la temporada vacacional

Con motivo de la temporada vacacional, surgen pseudo empresas que se dedican a engañar o a estafar a las personas que ofertan paquetes a destinos turísticos, por lo cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, hace un exhorto a adoptar una serie de medidas antes de hacer alguna contratación o bien efectuar pagos o depósitos por adelantado.

La ciberdelincuencia está al acecho de los ciudadanos en cualquier temporada del año, buscan formas de allegarse de recursos de forma ilícita, ante lo cual es preciso estar alertas y no dejarse sorprender, expusieron Víctor Edgardo Reyes Díaz, Director de Análisis del C5i2 y Arturo Ruiz Delgado encargado de la Policía Cibernética.

Reconocieron que los ciberdelincuentes siempre buscan nuevas formas de estafar o extorsionar de ahí que la autoridad estatal emprenda una serie de acciones para contrarrestar su operación, parte importante es que se contraten servicios turísticos a través de páginas oficiales como Best Day, Expedia Booking y Price Travel, son sitios seguros y 100% confiables.

De acuerdo con lo informado por el encargado de la Policía Cibernética, con base a reportes ciudadanos y ciberpatrullajes se han podido ubicar páginas que generan estafas; en la presente semana se dieron de baja dos, a la par el personal de los subcentros comparte información respecto a sitios o personas que aprovechan para timar a los clientes y se genera una alerta informativa en redes sociales, también resaltó las labores de prevención que se llevan a cabo en planteles educativos, empresas y dependencias públicas.

Por su parte, el Director de Análisis del C5i2, reconoció que en ocasiones resulta fácil identificar agencias de viajes fraudulentas ya que ofrecen atractivos paquetes a sitios turísticos a costos muy por debajo de lo habitual, lo cual se torna necesario hacer un atento llamado a las y los potosinos para que no confíen rápidamente además que es recomendable no hacer depósitos o transferencias hasta que no se esté completamente seguro (a) de que se trata con empresas serias.

La Policía Cibernética de San Luis Potosí brinda atención a la población en la línea telefónica 255-01-03 o de forma presencial en Bulevar Antonio Rocha Cordero #553 frente a la FENAPO.