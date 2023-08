Podrían evitarse al día, mil defunciones a causa de accidentes en el hogar

Las caídas son los accidentes más frecuentes que se padecen en el hogar con una tasa del 67.3 por ciento, seguidas de quemaduras con un 15.9 por ciento, y en tercer lugar se determinó por envenenamiento con un 6.2 por ciento. Los grupos de población más propensos a sufrirlo, son los niños, los ancianos y las amas de casa.

Los incidentes se incrementan hasta un 30 por ciento durante el periodo vacacional. Entre los más frecuentes se encuentran las quemaduras, caídas e intoxicación. Asimismo, especialistas reportan que cada día mueren más de dos mil niños debido a lesiones accidentales y cada año ingresan decenas de millones con lesiones que, en ocasiones, les provoca alguna discapacidad de por vida, según la Organización Mundial de la Salud, (OMS).

En otros indicadores se menciona que la mayoría de los accidentes ocurrieron en la sala de estar, es decir el 40.2 por ciento, el segundo lugar más frecuente fue el dormitorio en 27.4 por ciento, seguido de la cocina en un 20.5 por ciento.

Ante este panorama se estima que cada día podrían evitarse mil defunciones en el mundo, mediante acciones de prevención, por cada niño que fallece a causa de una lesión accidental, muchos más queden con alguna discapacidad que verá mermada su funcionalidad y calidad de vida.

Es por eso que se requiere estar alerta y prevenir accidentes que puedan ocurrir dentro de la vivienda o en sus alrededores, es decir, patios, jardines, azoteas y cocheras.

Los Servicios Estatales de Salud, SES, han brindado apoyo, orientación y capacitación a 43 mil 518 madres, padres, tutores o cuidadores de niñas y niños para reforzar la cultura de seguridad, hábitos y actitudes preventivas, la identificación de factores de riesgo en los domicilios para crear un ambiente seguro para su óptimo desarrollo infantil, indicó Juan Sánchez Cárcoba, Coordinador Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Las niñas y niños por la etapa de crecimiento y desarrollo que tienen, son curiosos, aventureros y temerarios por naturaleza y en combinación con la falta de medidas de protección en el hogar y espacios no seguros, representan algunos de los factores que pueden condicionar la presencia de accidentes.

Para prevenir caídas es importante vigilar, evitar perder de vista y no permitir que niñas y niños se encuentren en superficies elevadas sin supervisión adulta; enseñarles a hacer uso de barandales, poner protectores en escaleras, puertas, terrazas y ventanas.

Se sugiere que para prevenir ahogamientos y asfixia, no se debe dejar al alcance de los menores cables, cordones u objetos que puedan enrollarse en sus cuellos fácilmente. Evitar dejar a su alcance bolsas de plástico, objetos pequeños como botones, canicas, monedas, tapas, etc. Y no dejar al alcance de los niños medicamentos, sustancias químicas, tóxicas (Mantener bajo llave de preferencia).

En caso de recreación en albercas o lugares aptos para natación, deberá estar presente algún adulto para vigilar, proveer medidas de protección y establecer un entorno seguro. Por otra parte, es bien importante mantener tapadas cisternas, lavaderos, piletas, cubetas, fuentes u otros contenedores donde los niños puedan sumergirse. Evitar que niñas y niños jueguen en la cocina mientras se cocinan los alimentos. En el caso de niñas y niños menores de 1 año, se aconseja ponerlos a dormir en su cuna, vigilar que la cuna no cuente con exceso de cobijas, almohadas y peluches; y para prevenir quemaduras, verificar la temperatura del agua antes de bañarlos.