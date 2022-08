Población sin medidas sanitarias al acudir a vacunación pediátrica

Una verdadera romería parecía la nueva etapa de vacunación pediátrica contra el Coronavirus, desafortunadamente se vieron escenas escalofriantes de población que no guarda el más mínimo respeto a las reglas de distanciamiento social que ha solicitado el Gobierno Mexicano para inhibir el contagio de esta letal enfermedad. No cuidan su distanciamiento, se quitan cubrebocas y hay gente tosiendo en las filas. Al igual ya no se ve el trabajo de los siempre mal encarados Servidores de la Nación.

Desde temprana hora, se apostaron en las instalaciones del Hospital Militar Regional, padres de familia que acompañaban a sus hijos de 12 a 17 años de edad que participan en esta nueva jornada de la inoculación.

Hombres, mujeres y niños, no guardaban el metro y medio de distancia social, todos apretujados hacían fila y se escuchaba que algunas personas estaban tosiendo.

También se veían largas hileras de gente que daban la vuelta hasta el cuartel militar de la doceava zona, así amontonados se resguardaban de los incesantes rayos de sol.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Aunque muchos de ellos portaban cubrebocas, se quitaban está medida de seguridad para respirar mejor, no importando la cercanía que tenían con los demás interesados.

La mayoría eran madres de familia que acompañaban a sus hijos y cargaban consigo la documentación necesaria para recibir la primera y segunda dosis de la vacuna pediátrica, sin embargo la tensión por estar en el sol y en las largas esperas provocaba que descuidaran el tema de la sana distancia.

Este viernes 5 de agosto estarán abiertos dos centros de vacunación para la Zona Metropolitana, se trata de las instalaciones del Hospital Militar ubicado en la Calle Coronel Ontañon 153 del barrio de San Sebastián, y del centro deportivo de alto rendimiento localizado en la calle de Zenón Fernández.

Y estarán suministrando la vacuna Pfizer-BioNTech, en horario de 9:00 de la mañana a las 15:00 horas.

Los interesados a acudir a este procedimiento sanitario deberán presentar su hoja de registro ante el portal del Gobierno Federal y su CURP actualizado.