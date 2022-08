Vacunación vs Covid-19 para los de 5 a 8 años, en municipios de SLP

Personal de salud de las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, participa en la segunda etapa de vacunación contra Covid-19 en niños de 5 a 8 años, en los municipios de Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala. Mientras transcurra la Feria Nacional Potosina, lo más probable es que la vacunación se genere en el interior del Estado, según declaró el Secretario de Salud de Gobierno del Estado, Daniel Acosta Díaz de León.

En tanto que la titular del IMSS en la entidad, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, reiteró la invitación a padres y madres de familia a que el continúen con la aplicación de los biológicos, en un horario de 9:00 a 17:00 horas; la vacuna corresponde a la Pfizer BioNTech pediátrica.

Las sedes de aplicación son: Hospital General de Zona No. 6, en Ciudad Valles; Hospital General de Subzona No. 9, en Rioverde; y el Hospital Rural No. 14, en Matehuala.

Los requisitos que deben cubrir para recibir esta vacuna son: acudir con un acompañante, llevar CURP de la niña y niño, datos de los padres o tutores y presentar el Formato de Registro (vacuna.salud.gob.mx), así como la cartilla de vacunación.

Cabe mencionar que el personal médico y de enfermería han recibido a las niñas y niños con muestras de alegría, globos, entre otros detalles para darles confianza.

